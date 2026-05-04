El equipo sevillista gana enteros y 'coloca su porcentaje' en el Alavés

Uno por uno del Sevilla FC ante la Real Sociedad: jugó con 12

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El Sevilla FC sale del descenso. En una 'final' a cara o cruz marcada por un solitario gol de Alexis Sánchez, el equipo andaluz ha conseguido este lunes un triunfo ante la Real Sociedad (1-0) que le permite escalar una posición en LaLiga EA Sports, mandar al Deportivo Alavés a la zona roja de la tabla y, a su vez, aumentar de manera importante sus probabilidades de permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Con este triunfo, el Sevilla marca ahora mismo el descenso con 37 puntos. Las tres últimas plazas las ocupan el Alavés (36 puntos), el Levante (33) y el Real Oviedo (28), con el cuadro asturiano prácticamente sentenciado de cara a un descenso, pues está a 9 de la salvación cuando restan 12 puntos por jugar. Por encima del equipo sevillista están aún en la pelea el Girona, el Mallorca y el Elche empatados a 38 puntos y el Espanyol y el Valencia, con 39 puntos cada uno. Máxima igualdad.

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Probabilidad de descenso actualizada tras el triunfo del Sevilla

Tras su triunfo ante la Real, el Sevilla aún se mantiene entre los tres favoritos a descender a Segunda con un 40% de opciones de caer al pozo. Cabe destacar que antes del partido de este lunes tenía un 69%, por lo que este triunfo le permite ganar el doble de opciones de mantenerse en la máxima categoría, tal y como ha desvelado el matemático Fran Martínez en Twitter.

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El Oviedo está hundido y alcanza ya el 99,9% de opciones de descenso, mientras que el Levante lo tiene muy complicado con un 84% de probabilidad de caer a la categoría de plata.

A la espera de lo que suceda en la próxima jornada, en la que el cuadro sevillista jugará de nuevo en casa ante el Espanyol, el equipo que gana enteros para descender es el Deportivo Alavés, que sube hasta un 33,4%.

A priori, la lucha podría estar entre sevillanos y vitorianos, pero todo puede cambiar en un partido. De hecho, el próximo fin de semana hay dos que serán claves: el mencionado Sevilla-Espanyol y un Elche-Alavés que también puede ser clave.

El Girona es el quinto favorito para descender con un 14% de opciones, seguido del Elche y del Mallorca con un 8% de probabilidades cada uno. Además, el Espanyol sigue aumentando sus probabilidades y alcanza ya el 6%, mientras que el Valencia sigue aún en un bajo 4%.