Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 23:09h.

Los de Luis García Plaza dependen de sí mismos para salir de los puestos de descenso

García Plaza está preparado: "Mi corazón está hecho para sufrir"

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Hay motivos de sobra para creer. Los resultados de esta jornada 34 han provocado que el Sevilla FC vuelva a depender de sí mismo para salir de puestos de descenso. Esa es la mejor noticia posible para un fin de semana que empezó con el amargo triunfo del Mallorca, otro de los grandes beneficiados, y que ha ido mejorando -mucho- conforme se han ido dando las derrotas de Levante, Alavés, Elche y Espanyol además de la del propio Girona. Los números son esperanzadores. El equipo ha pasado de un 75,48% a un 69,74% de opciones de bajar... y todavía será menor el porcentaje si se gana a la Real Sociedad. Este lunes podría bajar hasta un 41,31%.

Las cuentas son sencillas. A los de Luis García Plaza les vale un triunfo para salir del abismo... pero hay más. Tan esperanzador es el panorama que el Sevilla FC depende de sí mismo incluso para superar al Espanyol, actual 13º clasificado de LALIGA. Los de Manolo González podrían quedarse a dos puntos de los sevillistas si estos ganan a la Real Sociedad, teniendo que visitar el sábado el Sánchez-Pizjuán, con el golaveraje particular en juego.

Como decimos, los resultados de esta jornada dan un (gran) respiro al Sevilla FC, que pese a seguir siendo uno de los grandes candidatos al descenso ha visto cómo se han reducido sensiblemente sus opciones de bajar a Segunda División. Tanto es así que ha pasado de tener un 75,48% de probabilidades de bajar a 'solo' un 71,27% de opciones según las más de 22.000 combinaciones posibles que desgrana el experto en la materia Fran Martínez, de @LaLigaenDirecto. Pero es que una victoria contra la Real Sociedad allanaría todavía más el camino, dado que el porcentaje podría incluso bajar del 50%.

El principal damnificado es el Alavés. Su derrota contra el Athletic les hace pasar de un 14% a un 22,73% de opciones de descenso. Un porcentaje que será todavía peor si el lunes hacen sus deberes los de Luis García Plaza. El Mallorca toma aire y pasa de tener un 11,31% a menos de un 3%. Casi desahuciado aparece el Oviedo, que esta misma semana podría certificar matemáticamente su descenso. También el Levante, que ha pasado de un 77,41% a un 85,02% de posibilidades de bajar a Segunda.