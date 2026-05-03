La razón por la que Isco Alarcón no jugó más de 20 minutos contra el Oviedo

Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 21:08h.

Pellegrini no quiso forzar al malagueño ni darle más minutos de la cuenta con un partido ya sentenciado

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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Isco Alarcón disputó 20 minutos en el triunfo del Real Betis contra el Real Oviedo, que deja a los de Manuel Pellegrini un paso más cerca de amarrar la quinta plaza, que incluso podría dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Esta fue la tercera participación consecutiva del malagueño después de superar esa grave lesión, aunque todavía no está en disposición de jugar siquiera una media parte completa. Como el propio futbolista reconoció hace unos días, aún sigue sintiendo dolor si lleva el cartílago al límite, de ahí que el entrenador se siga mostrando cauteloso y sin cometer más riesgos de la cuenta.

Fue precisamente ese el motivo por el que el de Arroyo de la Miel no tuvo mayor protagonismo este domingo en La Cartuja. Con el partido prácticamente sentenciado, Manuel Pellegrini apostó por no forzar en demasía a Isco Alarcón y guardarlo más para la visita del próximo sábado a la Real Sociedad, que podría ser casi definitoria para sentenciar esa quinta plaza.

Esta fue la explicación el entrenador para no darle mayor protagonismo: "Isco no necesita más minutos, necesita los minutos que pueda jugar sin dolor. Hay que saberlo dosificar, si lo hubiéramos necesitado antes quizás lo habríamos exigido más, pero con el partido resuelto era importante que sumara minutos pero que no se excediera porque había tenido una semana más intensa en trabajo. Aun así va por buen camino y él mismo dice que va mejores sensaciones".

Nadie mejor que Manuel Pellegrini está sabiendo cuidar a Isco Alarcón, que hace unos días le echaba un capote y lanzaba un claro mensaje. Él no ve un Betis sin el chileno: "Yo ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini. Lo que ha hecho el míster en el Betis es algo inédito. Quedar año tras año en Europa solo lo han hecho Barcelona, Madrid y Atlético. Hay que valorar el trabajo que hace", confesó en su entrevista para Canal Sur Televisión.