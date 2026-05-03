El uno por uno del Betis y las notas contra el Oviedo en La Cartuja

Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 20:25h.

Ez Abde y Cucho Hernández bastan para mantener vivo el sueño de la Champions

Un minuto de pura magia: Isco, Cazorla... y el cariño de Joaquín

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El Real Betis vuelve a dar un paso de gigante para amarrar la quinta plaza y mantener indemne el sueño de la Champions League. A pesar de un primer cuarto de hora de incertidumbre, la mera calidad de sus hombres importantes le bastó para sentenciar al Real Oviedo. Ez Abde, Cucho Hernández y Ricardo Rodríguez fueron los mejores.

En ElDesmarque ponemos nota uno por uno a los jugadores del Real Betis contra el Oviedo.

Álvaro Valles (7): En su línea. Cuajó buenas paradas y salvó a su equipo en el arreón inicial del Oviedo.

Bellerín (7): Aunque más comedido que de costumbre a la hora de sumarse al ataque, se mostró sobresaliente en la brega defensiva. Ganó el 100% de las entradas y salió victorioso también en el 100% de los duelos aéreos.

Diego Llorente (6): Estuvo especialmente acertado en el juego aéreo y fue clave en un par de uno contra uno relevantes. Tres contribuciones defensivas, dos despejes y un tiro bloqueado.

Natan (5): Salvado por la campana. Se olvidó por completo de la marca de Fede Viñas en lo que habría sido el 2-1 para el Oviedo, pero por suerte para él estaba en fuera de juego.

Ricardo Rodríguez (8): Cuajó un partido prácticamente perfecto en labores defensivas, yendo bien al suelo y mostrándose fuerte en el cuerpo a cuerpo. Estuvo en la acción defensiva previa al 1-0 y también en la del 2-0. Quizás su mejor partido de la temporada.

Amrabat (7): Estuvo algo falló en los lances, pero emergió cuando más se le necesitaba. Salvó lo que parecían ser dos goles claro. A bocajarro. Uno en la primera mitad, todavía con empate a cero, y otro en la segunda.

Fornals (5): Aunque un servidor lo prefiere en el doble pivote, viendo el fútbol de cara, hoy no estuvo especialmente certero en casi ninguna de las facetas. Solo ganó nueve de los duelos que libró. Y aun así, sin ser su mejor día, sigue siendo decisivo para este Betis. Asistió, con ayuda del rival eso sí, al Cucho para el primero.

Ez Abde (9): Es el principal activo de este Betis. Su explosión es consecuencia directa de tomar mejores decisiones, ser más regular en los partidos y sobre todo saber cuándo tomarse ese punto de pausa clave. 13 goles y 13 asistencias. Ante el Oviedo, una y una. Su temporada es un escándalo.

Lo Celso (5): Su parsimonia es desesperante. Cuanto toca el balón siempre da la sensación de poder ofrecer cosas distintas, porque su calidad lo hace un jugador único, pero lo empaña todo con su actitud sobre el campo.

Antony (6): El segundo del Betis podríamos contárselo a él. Él roba el balón, él cree en la jugada y luego él asiste a Ez Abde para que marque a placer.

Cucho Hernández (9): Lo merecía, por nunca dejar de creer. El premio a la insistencia. Dos goles de puro instinto. Sabiendo estar en su siempre. El toque para el segundo es exquisito, de jugador caro. No marcaba en LALIGA desde el 4 de enero. 14 goles y 3 asistencias acumula ya este curso.

Suplentes

Riquelme (5): La jugada del minuto 75, en la que se iba solo hacia la portería contraria, es el reflejo de su temporada. Lo intenta, le pone corazón, pero en el último momento toma la peor decisión posible. En otro contexto se le habría suspendido.

Marc Roca (-): Ni rompió en sudor. Le dio equilibrio y poso al equipo, pero sin muchos obstáculos.

Isco Alarcón (5): Solo verle disfrutar en el campo merece la pena. Hoy jugó 20 minutos.

Nelson Deossa (5): Dejó buenos detalles con balón y en conducción, pero el partido ya estaba lo suficientemente adormecido como para poder marcar diferencias.

Chimy Ávila (-): S.C