Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 18:55h.

El mediocentro de 41 años podría anunciar su retirada a final de esta temporada

Santi Cazorla ya ha tomado una decisión en el Real Oviedo: "Todo tiene un principio y un final"

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Santi Cazorla disfruta de sus últimos coletazos como futbolista profesional. A las puertas de cumplir 42 años el mediocentro cumplió su sueño de lograr el ascenso con el Real Oviedo de sus amores y devolverlo a Primera División 24 años después. Un objetivo que adquirió tintes amargos con el paso de los meses, dado que ni con Paunovic ni luego con Guillermo Almada ha tenido el protagonismo deseado. Un ostracismo que no empaña su leyenda, reconocida por todos los amantes del balompié. Uno de los que mejor lo conoce en este deporte es Joaquín Sánchez, con quien compartió muchos momentos de gloria en el Málaga. El portuense fue precisamente su cicerone en La Cartuja, en la antesala del partido contra el Real Betis.

Nada más pisar el césped, sabiendo ya que no sería titular este domingo, varios de los futbolistas más experimentados del Real Betis se acercaron a saludarle. Fernando Fernández, ahora en el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, y Marc Bartra, lesionado hasta la próxima temporada, fueron algunos de los que quisieron compartir momentos entrañables con un futbolista que se ha ganado el reconocimiento de todo el país y que, como en su día ocurriese con Joaquín Sánchez, ha sido ovacionado en prácticamente todos los campos del fútbol español

Precisamente con Joaquín Sánchez fue con quien más rato estuvo. Hace unos días Santiago Cazorla sacaba a la luz una anécdota inédita de cuando el portuense estaba en el Málaga y se disfrazó de jeque, comentándole a los compañeros que allí no había dinero para pagarle los sueldos. Una historieta más de las muchas que han compartido en estas dos décadas como profesionales y que a buen seguro recordaron este domingo en La Cartuja. Los dos charlaron durante varios minutos, dejando uno de los momentos más entrañables de la previa del encuentro.

También dialogó con Isco Alarcón, con quien coincidió en la selección española. Un minuto de pura magia, por los compañeros de DAZN:

A pesar de dar casi por hecha su retirada, dado que él mismo ha confesado que tiene tomada "una decisión", aún no está todo dicho. Sin ir más lejos, César Martín, responsable de relaciones institucionales del Real Oviedo, lo deja todo en manos del jugador. "El futuro está en sus manos", espetaba sobre Santi Cazorla. ¿Dará un último año de fútbol? Él decidirá.