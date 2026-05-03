La reacción de Joaquín en el palco cuando Cazorla entró al campo

Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 21:26h.

El portuense coincidió en Málaga con Cazorla, uno de sus mejores amigos dentro del fútbol

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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Santi Cazorla guardará por siempre al beticismo en un trocito de su corazón. El centrocampista de 41 años se llevó una memorable ovación de La Cartuja al ingresar en el terreno de juego en el tramo final de partido. A pesar de la derrota de su Oviedo, al borde del descenso, la afición del Real Betis supo estar a la altura despidiendo al equipo carbayón con una emotiva ovación. Pero más brillante caluroso si cabe fue su recibimiento al citado futbolista. Todo el campo de pie para honrar una trayectoria de leyenda. Isco Alarcón, con quien habló antes del partido, Héctor Bellerín, parado para aplaudir al rival, Manuel Pellegrini, quien le hizo debutar en Villarreal, y, cómo no, Joaquín Sánchez, uno de sus mejores amigos.

Tanto es así que Santi Cazorla estuvo hace unos años en el partido de despedida de Joaquín Sánchez. Un detalle que no olvida la afición del Real Betis, que este domingo le devolvió el gesto. Y el portuense hizo lo propio en el palco, aplaudiendo a su excompañero y amigo.

Santi Cazorla ya ha tomado "una decisión"

El internacional español este miércoles que tiene "tomada" la decisión sobre su futuro y que "en la vida todo tiene un principio y un final". "No es el día ni el momento para anunciar nada. Lo importante es el equipo y en los próximos días lo comunicaré oficialmente. Estoy centrado en acabar la temporada y la decisión está tomada, consensuada con mi familia, mi gente y mi club", comentó el futbolista de 41 años, que esta mañana recibió en las instalaciones de El Requexón el galardón Moscón de Oro en manos de la Asociación Amigos de Grao.

El centrocampista llanerense reconoció, al ser preguntado por su futuro, que tendrá que "parar y ver" qué le pide el cuerpo, pero tiene clarísimo que quiere "seguir ligado al fútbol", porque es lo que ha hecho durante toda su vida. "Cuando después de 24 años asciendes, esperas una temporada para disfrutar, más allá de lo complicado que sea salvarse. Ha sido un año difícil para todos y todo suma para tomar la decisión; claro, igual si hubiese sido un año más bonito… He disfrutado mucho jugando en el club de mi vida y lo quiero seguir haciendo estos partidos que quedan", explicó Cazorla.