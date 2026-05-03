Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 20:27h.

El Betis podría certificar como mínimo su presencia en la Conference League... aunque el gran objetivo es la Champions

El uno por uno del Betis y las notas contra el Espanyol en La Cartuja

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El Real Betis está un pasito más cerca de repetir clasificación continental durante su sexta temporada consecutiva. Un premio que podría incluso lograrlo de manera matemática la próxima semana, siempre y cuando le gane a la Real Sociedad (haga lo que haga contra el Sevilla FC mañana) y se den otra serie de resultados durante la jornada 35. Un botín que daría casi por cumplido el objetivo de la temporada, aunque tanto plantilla como cuerpo técnico y club ambicionan aspirar a lo más alto posible. A la Champions League. Un boleto adicional que podría ser una realidad esta semana según lo que hagan Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Friburgo o Rayo Vallecano.

La victoria contra el Real Oviedo deja a los verdiblancos en la quinta plaza con 53 puntos, seis por encima de su perseguidor más cercano. Este escenario (que sea matemático) solo podría darse en la jornada 35 si España certifica su plaza adicional para la Liga de Campeones, que se logrará si -por ejemplo- se elimina el Bayern Múnich y pasa de ronda alguno de nuestros representantes. En ese caso como mínimo el séptimo de LALIGA -además de la Real Sociedad- iría a competiciones europeas y si se dan ciertos resultados, el Real Betis podría asegurar que como mínimo no bajaría de esa posición.

El Real Betis es 5º con 53 puntos. Le saca seis al Celta de Vigo (47) y nueve al Getafe (44), al que además le gana el golaveraje particular. Ya algo más lejos están Athletic Club (8º con 44 puntos) y Real Sociedad (9º con 43 puntos y un partido menos).

Para que el Real Betis sea como mínimo séptimo (contando con que España certifique esta semana esa plaza adicional para Europa) necesitaría ganar a la Real Sociedad, que ya no le podría coger, y que el Athletic Club pierda o empate con el Valencia. Si se dan esos resultados los de Manuel Pellegrini asegurarían al menos la Conference League, con tres jornadas por delante para amarrar la Europa League e incluso la Champions League, el gran sueño de la temporada.

Cabría la remota opción de darse incluso un empate entre Getafe, Real Betis y Athletic Club. En este caso los de Ernesto Valverde quedarían por encima, mientras que azulones y verdiblancos estarían igualados, pero el golaveraje general es ampliamente superior a los de Manuel Pellegrini, por lo que también quedaría certificada la plaza continental.