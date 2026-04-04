El uno por uno del Betis y las notas contra el Espanyol en La Cartuja

Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 20:24h.

Con este empate el Betis suma ya seis partidos seguidos sin ganar en LALIGA

Imágenes de la Semana Santa dentro del vestuario antes del Betis - Espanyol

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El Real Betis sigue en caída libre (0-0). Con dos semanas para recuperar piernas, corregir conceptos y mejorar sus carencias, Manuel Pellegrini fue incapaz de espolear el ánimo de un equipo que sigue con una evidente crisis de juego. Ni ante el Espanyol, que aún no ha ganado en 2026. Ya son seis partidos seguidos sin ganar en LALIGA.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Espanyol.

Álvaro Valles (6): Tuvo poco (nulo) trabajo hoy.

Bellerín (7): Que él, siendo lateral, fuese por momentos el mejor argumento en ataque del Betis dice mucho (y bien) de su partido, o mucho (y mal) del de sus compañeros. El más incisivo de los dos carriles. Vivió en campo contrario, abriendo espacios y ofreciendo siempre una posibilidad de pase.

Bartra (8): Inteligentísimo en la anticipación. Diez contribuciones defensivas. Extraordinario en labores defensivas, aunque algo errático cada vez que intentó romper líneas.

Llorente (8): Sensacional. Perfecto. 17 contribuciones defensivas. Una burrada. 11 despejes, seis recuperaciones... y siete duelos ganados.

Valentín Gómez (5): No es su posición natural y eso se nota en sus contadas aportaciones ofensivas. Al menos cumplió su cometido, que era no descoserse atrás.

Amrabat (7): Jugador de culto. Élite absoluta. Clave para clarificar la salida de balón. Si además está acertado con balón, filtrando pases y rompiendo líneas...

Altimira (8): Su partido fue absolutamente extraordinario. Por momentos el mejor, a un abismo del segundo. Súper inteligente, con criterio exquisito con balón y descaro para romper líneas.

Fornals (5): Demasiado intermitente, demasiado irregular. Empezó muy activo, llegando a línea de fondo en varias ocasiones, aunque sin demasiado acierto en la toma de decisiones.

Antony (1): Al nivel de las últimas semanas, o lo que es lo mismo, absolutamente desapercibido. No se fue de nadie. No acertó un regate.

Aitor Ruibal (4): Falló una ocasión clarísima. Estaba solo delante de Dmitrovic y la tiró al muñeco. Le hubiera bastado un poco de colocación para haberla mandado al fondo de las mallas.

Cucho Hernández (2): Se contagió del nivel del equipo. Lento, errático en el control y sin mordiente.

Suplentes

Ez Abde (4): En su primera acción levantó al público de su asiento. Parecía ser el revulsivo, el elegido para cambiar el partido, pero solo fue un espejismo.

Pablo García (6): El único capaz de ponerle arrojo al partido. El único al que pareció dolerle esto en el tramo final. La primera que tocó... y la mandó al larguero. Era difícil controlar la altura del remate, se le quedó muy arriba, estuvo cerca de lograrlo. Tuvo otra clara en el último suspiro. Se lo merecía. Este es el camino.

Chimy Ávila (4): Que en pleno 2026 siga teniendo minutos en este Betis... En su línea. Tres carreras, dos jaleos a la grada y poco más.