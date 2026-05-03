Las notas del Gran Premio de Miami de F1: Kimi Antonelli sigue a lo suyo con McLaren pisando los talones

Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 20:44h.

Tras la victoria de Max Verstappen, en ElDesmarque ponemos las notas del día

El futuro de Fernando Alonso está cada vez más cerca de aclararse: renovará con Aston Martin

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Kimi Antonelli sigue radiante en esta Mundial de Fórmula 1. El joven piloto italiano logra una nueva victoria en el Gran Premio de Miami, la tercera consecutiva este 2026, y se consolida en lo más alto de la clasificación general. Es, sin lugar a dudas, el mejor piloto de la temporada hasta la fecha y el máximo favorito en la lucha por el título. Aún cometiendo nuevamente un error en la salida y desaprovechando su 'pole', Antonelli ha sido capaz de revertir la situación y batir a los McLaren y Max Verstappen. Precisamente los dos 'papaya' acompañan a Kimi en el podio. Lando Norris y Oscar Piastri, por ese orden, confirman el paso adelante de McLaren en un fin de semana positivo para ellos. Verstappen erró en la salida, Charles Leclerc perdió el podio en la última vuelta y George Russell vuelve a ser el señalado por quedar lejos de su compañero en Mercedes. Gran novena posición para Carlos Sainz y mucho sufrimiento para Fernando Alonso, que solo ha podido ser 15º.

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Las notas del GP de Miami

Kimi Antonelli (1º): 9. De más a menos y de menos a más. El líder del Mundial saca su magia y gana su tercera carrera de la temporada. Para el italiano, que sigue fallando en las salida, batirse cara a cara con Lando Norris, Max Verstappen o Charles Leclerc es mayúsculo. Lo que podría ser un simple espejismo ya es una realidad: candidato fuerte a ganar el título.

Lando Norris (2º): 8. El actual Campeón cierra un notable fin de semana. Logró la mini 'pole', la 'sprint' y una meritoria segunda posición. McLaren ha dado un paso adelante y Norris lo ha aprovechado a las mil maravillas. Una segunda posición que debe saber a gloria para el equipo 'papaya'.

Oscar Piastri (3º): 6. Cierra el doblete de podio de McLaren adelantando a Charles Leclerc en la última vuelta. Bien para el australiano que repite podio tras la segunda posición en Japón.

George Russell: (4º): 5. Suficiente, más que nada, porque su compañero de equipo está muy por delante suyo. Russell no solo ha quedado lejos de Antonelli, sino que del podio también. El británico, que ganó en Australia, va de capa caída.

Max Verstappen (5º): 6. Bien. Y bien porque claramente, sin su error en la salida, su resultado podría haber sido algo mejor. De podio, como mínimo. El neerlandés vio su carrera lastrada desde el inicio y aunque remontó desde la décima posición, suma buenos puntos.

Charles Leclerc (6º): 5. Ha rozado el podio hasta la última vuelta y, tras cometer un error trompeando y salvando un accidente duro, pasa por meta sumando valiosos puntos. Una pena, pero inaceptable para un piloto de su talla.

Carlos Sainz (9º): 8'5. Gran carrera de Carlos, con una salida complicada, diferentes batallas saldadas con victorias y dos puntos muy valiosos. Williams parece haber encontrado algo y en Miami lo ha demostrado con sus dos pilotos. El madrileño da un importante paso adelante y recupera sensaciones.

Fernando Alonso (16º): 5. Otro suficiente para el asturiano. Y es que Alonso hace lo que puede con el Aston Martin, que ya está bien. Ha terminado la carrera, igual que Lance Stroll, y seguramente habrán recabado mucha información para el futuro. Ojala llegue el verano y las mejoras.

Los suspendidos del día

Liam Lawson (OUT): 3. Provocó un alarmante accidente con Pierre Gasly, y es que el Alpine del francés sufrió hasta una vuelta de campana. Una más para el australiano.

Isack Hadjar (OUT): 4. Sufrió partiendo detrás y un error de novato le condenó. Mal para Red Bull.