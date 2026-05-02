A Carlos Sainz no le convencen los cambios que la FIA ha introducido en el reglamento

Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 20:13h.

Carlos Sainz atiza de nuevo a la FIA y dice que los cambios implementados son insuficientes

Carlos Sainz y Williams ven la luz con las mejoras que llegarán a Miami

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La Fórmula 1 ha tenido varias semanas para reflexionar sobre la dirección que debía tomar la competición. Lo último que se vio en pista en Japón fue un duro accidente de Oliver Bearman, provocado por una reglamentación con muchas lagunas. Durante este tiempo, la FIA se sentó a analizar y matizar ciertos puntos. Sin embargo, a Carlos Sainz le parecen insuficientes. La 'sprint' del Gran Premio de Miami lo ha confirmado todo. Y es que el Mundial sigue yendo a la misma dirección. Para el español, los ajustes realizados son insignificantes y no han variado absolutamente nada lo visto en el inicio de la temporada. Sainz exige más por parte de la FIA, pero la realidad es que no espera nada en lo que resta de temporada.

"No, ha cambiado muy poco todo, la verdad. Lo sabíamos que todo iba a cambiar muy poco, así que creo que vamos a tener que esperar más adelante en la temporada o el año que viene para que la FIA y los equipos se atrevan a hacer cambios mayores", reflexionaba el propio Sainz tras finalizar decimocuarto en una complicada 'sprint' para sus intereses.

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Una 'sprint' complicada de Carlos Sainz en Miami

Porque más allá del reglamento, el fin de semana de Sainz se antoja muy complicado. Ya lo fue el viernes, con un enfado monumental por parte del español; y también este mismo sábado, donde ha vuelto a tener problemas. "Hemos tenido un problema diferente en la salida que hay que revisar. La primera salida mala del año, porque llevaba salidas muy buenas, así que me fastidia un poco, pero lo bueno es que luego hemos podido remontar. Íbamos más rápido que los Haas, que hace cinco semanas no lo éramos, así que positivo", cuenta.

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"Lo malo es que cuando nos metemos dos o tres coches en el modo de 'overtake', que es el antiguo modo de DRS, si el de delante lo tiene y tú lo tienes, no puedes pasar. Así que una pena, pero bueno, nos quedamos con lo positivo que es el ritmo. Este fin de semana parece que ya por lo menos estamos en la lucha con los Haas, los Visa RB y los Audi, que igual hace cinco semanas no lo estábamos, así que es un mini pasito adelante. Hay que dar muchos como estos este año, si queremos mejorar, pero sí, el resto, la verdad es que todo lo demás está yendo regular este fin de semana. La salida mal, la energía ayer mal, así que a ver si arreglamos esas cosas y explotamos un poco mejor potenciando el coche", zanja Sainz.