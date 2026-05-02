Las continuas peticiones de Aston Martin a Fernando Alonso durante la 'sprint' para no sobrecalentar el motor

Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 19:29h.

Aston Martin y Fernando Alonso han podido terminar la 'sprint' en Miami, pero con un ojo puesto en el motor

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Fernando Alonso ha tenido una 'sprint' algo complicada de gestionar. El piloto español estaba condenado en el final de la parrilla por un viernes muy negativo, sin sensaciones y con pocas opciones de rescatar algo de valor. Aún así, la estrategia del asturiano y de Aston Martin era clara: hacer de la 'sprint' una especie de test para seguir aprendiendo y mejorando las prestaciones del AMR26. Eso, dentro de lo que cabe, parece que se ha podido llevar a cabo. Se ha visto una progresión en cuanto a posiciones, y es que Alonso partía vigésimo y ha pasado por meta en decimosexta plaza. Sin embargo, no ha sido una carrera sencilla de gestionar para él; más bien todo lo contrario. El motor Honda ha dado algo de guerra y las radios con Aston Martin lo confirman.

"Bueno, ahí estamos en nuestra batalla en la cola, pero bueno, intentando aprender cosas de la gestión de energía. Tampoco hemos rodado en grupo demasiado este año, así que utilizamos estos momentos para ir detrás de otros coches o incluso entre compañeros para aprender cosas. No lo sé, no vi los neumáticos de los demás, pero bueno, tampoco hemos cogido ningún punto. Era una sesión de test para nosotros, así que da igual el neumático que utilizar. Intentamos reservar todos los posibles para mañana, de los medios y duros", resume Alonso en DAZN.

Fernando Alonso y las radios con Aston Martin

Durante la carrera poco se ha podido ver la progresión de Alonso, pero en redes sociales ya se han desvelado algunas radios que ha tenido que gestionar el español. La 'sprint' ha tenido diferentes momentos importantes para el español, sobre todo a nivel de gestión de temperatura del motor. Si bien el viernes confirmó que las vibraciones han reducido su presencia significativamente, la temperatura del mismo es de vital importancia para que no se rompa en mitad de una carrera.

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Para que eso no pase, Aston Martin le ha ido indicando a Alonso cuándo debía aflojar su ritmo para oxigenar el motor. A las cuatro vueltas llegaba el primer mensaje: tocaba refrigerar el motor. Varias vueltas después, más de lo mismo. Incluso, a pocos giros para el final, le indicaron que debía bajar un segundo su ritmo para controlar la temperatura del motor. Unas indicaciones que, parece, Alonso no ha hecho mucho caso. Y es que ha sido en el tramo final cuando el asturiano ha logrado adelantar a 'Checo' Pérez.