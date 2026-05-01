Fernando Alonso desvela su faceta más rápida de la paternidad: "30 segundos"

Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 16:08h.

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Fernando Alonso no solo compite contra el cronómetro en pista. Ahora también lo hace en casa. Y, según él mismo reconoce, con bastante éxito. En un momento personal especialmente dulce, el asturiano combina su nueva vida como padre con la ambición intacta en la Fórmula 1.

Un rookie en casa

Alonso tiró de humor para explicar cómo está viviendo esta nueva etapa: “Por las noches hay algún momento de estrés que bueno... No sé si está todo en su lugar, pero soy rápido”.

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Y ahí llegó la frase que lo resume todo: “Menos de 30 segundos”. Sí, el asturiano presume de cambiar pañales en tiempo récord.

Más allá de la broma, Alonso también mostró su lado más sincero al hablar de Leonard: “El bebé es algo nuevo para mí”.

Una adaptación que, como en cualquier debut, requiere aprendizaje… aunque en este caso no haya simulador.

El bicampeón del mundo dejó claro que no está solo en esta aventura: “Tiene una madre increíble que lo está cuidando y enseñándome qué hacer”.

Y remató con una frase que bien podría aplicarse a cualquier escudería: “Somos un gran equipo en casa”.

Miami, Aston Martin y decisiones en el horizonte

Mientras tanto, en lo deportivo, Alonso llega al GP de Miami con energías renovadas tras el parón: “Hemos descansado, aunque las cuatro semanas parece que son muchas, echaba de menos una semanita más de relax”.

El piloto afronta la cita con ganas de comprobar la evolución del monoplaza de Aston Martin F1 Team, especialmente tras el trabajo conjunto con Honda para mejorar aspectos como las vibraciones: “Hemos estado activamente trabajando con Honda para por lo menos mejorar las vibraciones, un pasito cada vez”.

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Pequeños avances que pueden ser clave… incluso para su futuro: “La decisión llegará en el verano, necesito hablar con mi familia”.

Porque ahora, además de piloto, Alonso también es padre. Y eso cambia la perspectiva: “Ser padre tiene otra clase de riesgos”. Aun así, el objetivo sigue siendo el de siempre: Volver a ver la bandera a cuadros.