Tito González | Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 14:27h.

De origen ruso, al gimnasio de Eduardo Gabirian acuden numerosos futbolistas para mejorar su juego

La 'guasa' de Abde tras proclamarse campeón de África: "Pasa, que te voy a comentar"

Compartir







Mucho se ha dicho o escrito sobre si practicar otros deportes le viene bien a los futbolistas, que en muchos casos y cada vez más, hacen trabajo individual de forma privada cuando terminan sus entrenamientos con sus equipos. En este sentido, en las últimas fechas se ha podido ver cómo varios futbolistas del Real Betis Balompié aprovechaban su tiempo libre para practicar boxeo. Ez Abde, Antony o Nelson Deossa lo han publicado en sus redes sociales, pero hay más.

No se trata únicamente de un pasatiempo en este caso, y así lo explica Eduardo Garibian, el entrenador de boxeo al que acuden estos futbolistas del Betis. Otros profesionales del deporte del balón han pasado también por sus manos y han mejorado su juego, tal y como asegura a ElDesmarque este preparador de origen ruso, que lleva más de 20 años en Sevilla, es conocido por ‘Tito Edu’ y ha llevado los pasos de numerosos campeones de España. “Aquí todos son élite. Sevilla es muy aficionada al boxeo. Ahora estamos muy arriba, cada año nos llevamos la copa”.

PUEDE INTERESARTE Las confesiones entre Nelson Deossa y Antony antes del entrenamiento

El gimnasio Family Gym se encuentra entre las conocidas avenidas de Miraflores y la Cruz Roja, y Tito Edu ha recibido allí a numerosos futbolistas de élite, de los dos equipos de la ciudad. “Entreno a varios jugadores. Si fuera entrenador de fútbol, haría una clase a la semana de boxeo. La técnica de pierna requiere mucha resistencia, equilibrio, disciplina, concentración… La gente cree que el boxeo es pegarse, pero quien lleva bien las piernas es buen boxeador. Si no tienes piernas, pronto cae”, explica.

“Lo mismo en el fútbol. El boxeo ayuda mucho, aquí vienen muchísimos, jóvenes, jugadores del Sevilla, del Betis… Vienen aquí a aprender, a mejorar condiciones de los pies. Veo que están jugando mejor cada día. Ayuda mucho, coordinación, equilibrio, correr rápido, cambiar ángulos... Eso es todo el boxeo. Yo respeto a los jugadores que se ahorran descanso y se dedican a mejorar sus condiciones”, reconoce. “No es el dinero, a mí lo que me emociona es que la gente así, en su tiempo de descanso, están trabajando”, añade.

Las reacciones de los jugadores

Para Tito Edu, la mayoría de los que se han puesto en sus manos son grandes profesionales que buscan mejorar, y lo consiguen. “Están felices, todos. Algunos menos, pero la mayoría están felices. Cansados, bien cansados, porque el boxeo es uno de los deportes más difíciles del mundo. Si haces trabajo bien, te recomiendan por todos lados”.

PUEDE INTERESARTE Muere José Bisbal Carrillo, leyenda del boxeo y padre de David Bisbal

Eso sí, tiene claro que entrena a los que verdaderamente le buscan con interés. “Si me cae bien, yo entreno. El entrenamiento tiene que ser común. Si el alumno lo hace por postureo, no me interesa. Si el alumno hace para mejorar, me motiva”.

“A un jugador que yo entreno, él no sale de ningún lado, pero lo vi hace un mes, dos meses, metió un golazo. Y hace tiempo no jugaba bien. No puedo decir en qué equipo, y ahora mismo está mucho mejor, metiendo golazo. Me siento orgulloso. Yo creo que algo ha ayudado al chaval a ser grande. Algo he hecho bueno”, añade.

Tito Edu, eso sí, se confiesa más cercano al Sevilla como aficionado, pero como entrenador es “un profesional”. “Aquí entrenan todos los béticos. Sevilla, Madrid, Barcelona, Ucrania, Colombia, Nigeria, Senegal. Aquí está la selección del mundo”, concluye.