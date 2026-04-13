El mensaje de Antony en su peor momento en el Betis: "Cierro la boca y trabajo"

Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 10:42h.

El brasileño encadena cinco partidos sin goles ni asistencias y este domingo el entrenador lo cambió al descanso

El uno por uno del Betis y las notas contra Osasuna en LALIGA

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Antony Matheus dos Santos atraviesa su momento más delicado en el Real Betis. Los problemas de pubalgia que arrastra desde el pasado mes de diciembre le impiden jugar en plenitud de condiciones, generándole un dolor que en condiciones normales le habría obligado a pasar por quirófano. Aun así el brasileño, en un ejercicio de compromiso, sigue intentando ayudar a los suyos desde el campo, con el deseo de lograr algo grande en el club y agotar también sus últimas opciones de estar en el Mundial con Brasil. Aun así la incidencia del futbolista ha ido menguando en el último mes y ya son cinco los partidos que encadena sin ninguna participación decisiva para los intereses del equipo.

Y es que Antony no marca un gol en LALIGA desde el pasado 1 de marzo, en el derbi contra el Sevilla FC. Desde entonces es cierto que se han ido agravando sus problemas en el pubis y ha llegado a sumar tres suplencias en cinco partidos, aunque a decir verdad sus sensaciones en el campo no han sido buenas. Ni tiene la chispa de hace meses, ni el acierto en la toma de decisiones ni la efectividad deseada de cara a portería.

Cuestionado sobre ello Manuel Pellegrini intentó exculparlo, dado que es un futbolista al que tratan de "llevarlo con mucho cuidado" y se trata de una lesión que "lo limita mucho" pero la realidad es que las sensaciones no son las deseadas. Aun así por números sigue siendo el mejor del equipo. Es el máximo artillero de la plantilla con 12 goles, igualado al Cucho Hernández, y también el mejor asistente (9). Unos números nada desdeñables, pero que tampoco sirven para ocultar el que está siendo su momento más gris con la camiseta verdiblanca.

Este domingo apenas tuvo incidencia en El Sadar y el entrenador lo cambió al descanso dado que estaba condicionado por una amarilla. Una cartulina que acarrea suspensión y que le impedirá participar en la 'final' de Gerona. A pesar de todo el compromiso de Antony está fuera de toda duda y promete trabajo para revertir la situación. Así lo ha dejado ver en su última publicación en redes.

"Me callé y me puse a trabajar, porque a nadie le importan las historias tristes hasta que me convierta en un ejemplo a seguir", argumentaba Antony Matheus, que debe ser una pieza fundamental para que el Real Betis cierre por todo lo alto el que promete ser uno de los finales de temporada más ilusionantes de su historia.