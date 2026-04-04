Pellegrini explica qué le pasa a Antony: "Es un poco de todo"

Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 22:12h.

El entrenador reconoció que la lesión le sigue "limitando mucho" en el plano físico

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Antony Matheus firmó uno de los partidos más pobres de la temporada. A pesar de haber seguido un plan específico durante el parón, con el deseo de calmar sus molestias en el pubis, esa pubalgia que arrastra desde diciembre le sigue impidiendo estar en plenitud de condiciones, de ahí el claro bajón en su rendimiento, por más que sus números sigan siendo inmaculados. Este sábado, contra el Espanyol, el extremo del Real Betis apenas generó peligro y el entrenador lo sustituyó a media hora del final.

Su estado físico sigue dejando muchas dudas, dado que no termina de estar al cien por cien. Manuel Pellegrini explicó que esta semana ha tenido "un plan especial" y que, en consonancia con los servicios médicos, siguen tratando de encontrar la manera idónea para sacarle "el mejor rendimiento", aunque la lesión le sigue limitando "mucho" en el plano físico.

Cuestionado por el brasileño, Manuel Pellegrini respondió lo siguiente: "Creo que es un poco de todo. Primero en lo físico porque no entrena todos los días. Si le hacemos jugar 90 minutos le cuesta recuperar para el siguiente partido y aún le da molestia. Lo tenemos que llevar con mucho cuidado. Es un jugador dentro de un funcionamiento ofensivo en el que hay muchas otras alternativas".

"Muy limitado no lo veo, porque si no, no jugaría. No tiene limitaciones. Esta semana, especialmente esta semana que fue de parón, tuvo sobre todo la primera semana un trabajo especial con los preparadores físicos para intentar seguir mejorando esa pubalgia, que le puede durar mucho tiempo, o ver si tratamos de acortar los plazos. Así que hay que buscar la manera de intentar sacarle mejor rendimiento, pero, como ya dije, hay que llevarlo con mucho cuidado porque es una lesión que, si no es complicada, limita mucho en el esfuerzo físico, sobre todo en los minutos de más cansancio", añadía el entrenador.