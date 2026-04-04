Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 21:28h.

"El juego de ellos ha sido esperarnos y conseguir un punto; lo han conseguido"

El uno por uno del Betis y las notas contra el Espanyol en La Cartuja

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Álvaro Valles se ha mostrado crítico con la actitud del Espanyol, que a su juicio acudió a La Cartuja con el único propósito de perder tiempo. El guardameta del Real Betis considera que el rival se conformó con un empate desde el principio, de ahí la excesiva "demora en los saques de puerta" y aunque sean ya seis los partidos que acumulan sin ganar en LALIGA, con la actitud de hoy cree firmemente que el equipo tendrá "más éxitos que fracasos".

Seis partidos sin ganar: "Todos los equipos están apretando, sabemos lo difícil que es sacar puntos en la segunda vuelta porque todos nos jugamos cosas. El equipo ha hecho un buen partido, es verdad que nos ha faltado efectividad, pero en líneas generales el equipo ha sido mejor que el rival. Son partidos que se dan así, por más que llegues el balón no acaba entrando. Hay que intentar seguir insistiendo, seguir siendo superiores a los rivales, con este tipo de partidos el equipo tiene mucho más que ganar que perder".

Las pérdidas de tiempo del Espanyol: "Desde el principio ellos han venido a rascar un punto. Se ha visto clara la demora de saque de puerta continua desde el primer minuto. El juego de ellos ha sido esperarnos y buscar una contra que les diera ese gol, pero ante todo el objetivo de ellos era no perder. Lo han conseguido".

Portería a cero: "Yo personalmente muy bien. Hoy no he tenido mucho trabajo, lo que he tenido creo que lo he solventado bien y ayudando al equipo en la medida de lo posible".

La 'crisis' del Betis: "Crisis ninguna. El equipo sigue quinto, seguimos dependiendo de nosotros mismos, estamos en cuartos de final. Si a principios de año nos preguntan a todos que si firmábamos estar quintos y dependiendo de nosotros en ambas competiciones todo el mundo lo habría firmado. El equipo no se ha despistado en LALIGA, los rivales aprietan. Existen las rachas, hoy hemos hecho todo lo posible por romper esa dinámica, no lo hemos conseguido pero estoy convencido de que pronto lo podremos revertir".

Vuelve la Europa League: "Con mucha ilusión y con el convencimiento de que va a salir bien. Confiamos mucho en nosotros, el equipo hoy ha sido claro dominador del partido y sabemos que si dominamos así habrá más éxitos que fracasos. La grada no tenemos ningún pero con la afición, van a todos los estadios. Son exigentes y es normal que nos lo pidan, esa exigencia es la que debemos mantener para seguir subiendo".