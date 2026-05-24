Diego Páez de Roque 24 MAY 2026 - 22:58h.

El Atlético perdió la tercera plaza contra el Villarreal

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El Atlético de Madrid cayó duramente en el estadio de La Cerámica. En apenas 10 minutos encajó 3 goles de Parejo, Ayoze Pérez y Mikautadze.

Recortó distancias gracias al tanto de Pubill, pero rápidamente Pape Gueye volvió a poner distancia en el marcador. De nuevo Ayoze Pérez cerró la manita al comienzo de la segunda mitad.

Uno por uno de los jugadores del Atlético

Juan Musso (2): cometió el penalti en el primer gol del Villarreal con una mala salida frente a Pépé. Le marcaron 5 tiros en 7 disparos a portería, aunque alguno era imparable.

cometió el penalti en el primer gol del Villarreal con una mala salida frente a Pépé. Le marcaron 5 tiros en 7 disparos a portería, aunque alguno era imparable. Marcos Llorente (3): perdió el duelo en el segundo gol del Villarreal, pero no fue el único, pues se mostró muy flojo en los duelos. En ataque tampoco logró imponerse.

perdió el duelo en el segundo gol del Villarreal, pero no fue el único, pues se mostró muy flojo en los duelos. En ataque tampoco logró imponerse. Pubill (7): el mejor de la defensa, y no solo por su gol con un testarazo preciso. Fue el más rápido y contundente en la zona defensiva, pero no fue suficiente.

el mejor de la defensa, y no solo por su gol con un testarazo preciso. Fue el más rápido y contundente en la zona defensiva, pero no fue suficiente. Lenglet (1): falló clamorosamente en el tercer gol del Villarreal, perdiendo la marca y estando muy blando en la marca de Mikautadze. No siguió bien a su marca en el quinto.

falló clamorosamente en el tercer gol del Villarreal, perdiendo la marca y estando muy blando en la marca de Mikautadze. No siguió bien a su marca en el quinto. Hancko (2): Simeone quiso ponerle de lateral, pero no salió bien. No realizó un buen despeje en el segundo gol del Villarreal, dejando el balón muerto en el área. Poco contundente en los duelos y sin aportar en ataque.

Simeone quiso ponerle de lateral, pero no salió bien. No realizó un buen despeje en el segundo gol del Villarreal, dejando el balón muerto en el área. Poco contundente en los duelos y sin aportar en ataque. Koke (5): de lo más salvable del equipo. Aunque en defensa no se mostró muy contundente, sí que tuvo bastante criterio con balón, apoyando a sus compañeros y moviendo el balón de lado a lado.

de lo más salvable del equipo. Aunque en defensa no se mostró muy contundente, sí que tuvo bastante criterio con balón, apoyando a sus compañeros y moviendo el balón de lado a lado. Obed Vargas (5,5): buen partido del mexicano, que no tuvo miedo en pedir el balón en cualquier lado del campo. Ganó muchos duelos, eso sí, con balón tiene que soltarse más.

buen partido del mexicano, que no tuvo miedo en pedir el balón en cualquier lado del campo. Ganó muchos duelos, eso sí, con balón tiene que soltarse más. Álex Baena (4): comenzó activo en la primera mitad, jugando por dentro y combinando con precisión. Poco a poco se fue apagando, hasta que terminó en banda y dejó de aparecer en el juego del equipo.

comenzó activo en la primera mitad, jugando por dentro y combinando con precisión. Poco a poco se fue apagando, hasta que terminó en banda y dejó de aparecer en el juego del equipo. Giuliano Simeone (4): vio la tarjeta amarilla tras una entrada sobre Alberto Moleiro llegando tarde. No apareció en ataque, sin generar peligro, y en defensa no estuvo tan contundente como acostumbra.

vio la tarjeta amarilla tras una entrada sobre Alberto Moleiro llegando tarde. No apareció en ataque, sin generar peligro, y en defensa no estuvo tan contundente como acostumbra. Lookman (4): no estuvo acertado el nigeriano. Se movió mucho por la banda izquierda, pero sin acierto ni generando el peligro esperado.

no estuvo acertado el nigeriano. Se movió mucho por la banda izquierda, pero sin acierto ni generando el peligro esperado. Antoine Griezmann (5): de más a menos, empezando mostrando apoyo a sus compañeros e incluso asistiendo a Pubill, pero poco a poco dejando de participar y sin generar peligro.

Las notas de los suplentes