Acuerdo cerrado para el traspaso de Akor Adams al Venezia: cifras de la operación

Celia Pérez 11 JUL 2026 - 01:26h.

Ambos clubes llegan a un acuerdo para la salida del jugador

El director deportivo del Venezia llega a Sevilla para negociar el fichaje de Akor Adams

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La operación para el traspaso de Akor Adams al Venezia ya está cerrada. Tras la reunión producida entre José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, y Filippo Antonelli, del Venezia, que desde el miércoles está en la capital hispalense para negociar el traspaso de Akor Adams, ambos clubes parecen haber llegado a un acuerdo por el jugador.

De esta forma, todo parece estar listo para que el nigeriano abandone la capital hispalense, donde ha estado entrenando al margen, y poner rumbo al fútbol italiano. Así lo ha confirmado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano y según había informado ABC, que señalan que el acuerdo entre el Sevilla y el Venezia ya está listo y que el traspaso se producirá por una cantidad de 16 millones de euros.

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El director deportivo del conjunto italiano llegó el pasado miércoles por la noche a Sevilla con la intención de presentar una oferta formal e intentar cerrar el fichaje del delantero nigeriano. Una operación que tras dos días ha conseguido llegar a buen puerto ante la predisposición de las partes a entenderse. El Sevilla se ha mantenido firme ya que hace unos días se habló de una propuesta cercana a los 10 millones de euros, considerada insuficiente por el conjunto hispalense, que invirtió hace algo más de un año 5.5 millones. Finalmente la cantidad será ligeramente superior y alcanza los 16 millones de euros, una cifra que sí contenta al cuadro rojiblanco.

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Por su parte, a pesar de las declaraciones del propio Akor Adams, que hace unas semanas reconocía no estar pensando en una salida, el futbolista ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto italiano que lo ha mantenido al margen del grupo estos días, siguiendo un plan específico para controlar los impactos. Todas las partes parecen haber llegado a un acuerdo final y su salida apunta que se producirá en las próximas horas.