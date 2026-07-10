Akor Adams entrena al margen pendiente de su futuro

Álvaro Borrego 10 JUL 2026 - 10:22h.

El nigeriano regresó de sus vacaciones y entrenó al margen; Castrín y Alfon siguen siendo baja

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Akor Adams ha regresado de sus vacaciones en plena negociación entre el Sevilla FC y el Venezia. El director deportivo del conjunto italiano, Filippo Antonelli, se desplazó este miércoles hasta la capital hispalense para negociar in situ el traspaso del delantero nigeriano, por el que de momento sigue sin haber acuerdo. Este jueves se produjo una reunión entre los clubes en la que los Laguneri prometieron pasar durante los próximos días una nueva propuesta en firme, ya sabiendo el precio de salida del futbolista. Los de Nervión solicitan una cantidad cercana a los 15 millones de euros, lo que dejaría unos diez de plusvalía, aunque los italianos intentarán rebajar esas exigencias.

Mientras tanto Akor Adams ha regresado al trabajo pendiente de su futuro y como viene siendo habitual en estos primeros días el atacante se ha ejercitado al margen, siguiendo un plan específico para controlar los impactos. Se trata esta de la penúltima sesión de la semana en el Sevilla FC, que este sábado disputará el primer amistoso de la pretemporada contra el Juventud de Torremolinos. La ausencia del nigeriano se suma a la de los lesionados Alfon González y Castrín, este último con una pubalgia que lo mantendrá algunos días más al margen.

A pesar de las declaraciones del propio Akor Adams, que hace unas semanas reconocía no estar pensando en una salida, el futbolista habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto italiano, pero la propuesta más reciente todavía estaba muy lejos de lo que exige el Sevilla FC. Hace unos días se habló de una propuesta cercana a los 10 millones de euros, considerada insuficiente por el conjunto hispalense, que invirtió hace algo más de un año 5.5 millones y pretende recuperar casi el triple de lo invertido. Con este desplazamiento, el Venezia pretende elevar la propuesta y volver a Italia más cerca de un entendimiento.