Luis García Plaza saca la pizarra

Álvaro Borrego 09 JUL 2026 - 11:29h.

Vlachodimos está de vuelta; Ejuke, Castrín y Alfon hicieron trabajo específico

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El Sevilla FC ha completado la primera de las dos sesiones programadas para este jueves, en el que será el penúltimo día de entrenamientos antes del primer amistoso de la pretemporada (sábado, a las 21.00 horas, contra el Juventud de Torremolinos). En los minutos abiertos a los medios de comunicación se han podido ver varios detalles cuando menos llamativos, con la estrategia como consigna prioritaria de la sesión. Después de la charla inicial Luis García Plaza se detuvo para explicar detenidamente varios conceptos a la plantilla, con una pizarra móvil como imagen ilustrativa de sus ideas.

La gran novedad de la jornada ha sido la de Odysseas Vlachodimos, quien ha completado su primera sesión con el grupo después de haber amarrado su continuidad para la próxima temporada. Chidera Ejuke ha regresado de sus vacaciones, pero después de la charla inicial se marchó a realizar trabajos específicos.

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Junto a él se marcharon el lesionado Alfon González y Castrín, dentro de esa gestión de cargas que está realizando el Sevilla FC. Sangante e Isaac Romero, ausentes este miércoles por gestión de cargas, sí que volvieron a ejercitarse con normalidad en esta sesión matinal. Por la tarde habrá de nuevo entrenamiento.

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El primero de los amistosos veraniegos se celebrará este sábado, frente al Juventud Torremolinos, en el Estadio Jesús Navas, un partido que será a puerta cerrada pero que se podrá seguir a través de la plataforma de contenidos del Sevilla FC. Ya el siguiente será en Polonia, ante el KS Cracovia el domingo 19 de julio (16:00 horas).

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