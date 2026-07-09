El director deportivo del Venezia llega a Sevilla para negociar el fichaje de Akor Adams

Álvaro Borrego 09 JUL 2026 - 09:50h.

Filipo Antonelli llegó anoche a Sevilla y presentará una oferta formal para intentar concretar un traspaso

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El Venezia va en serio por Akor Adams. Su director deportivo, Filipo Antonelli, llegó anoche a la capital hispalense y este jueves tiene prevista una reunión con representantes del Sevilla FC para presentar una oferta formal e intentar cerrar el fichaje del delantero nigeriano. Los compañeros de Zona Mixta recogieron en vídeo la llegada de los emisarios italianos, fruto inequívoco de que el interés va en serio y que el desenlace podría producirse pronto si su propuesta cumple con las pretensiones económicas del club, que solicita una cantidad cercana a los 15 millones para poder dar luz verde a un traspaso. Un montante que se consideraría suficiente para lograr las tan ansiadas plusvalías, en lo que sin lugar a dudas sería una de las operaciones más brillantes del verano.

A pesar de las declaraciones del propio Akor Adams, que hace unas semanas reconocía no estar pensando en una salida, el futbolista habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto italiano, pero la propuesta más reciente todavía estaba muy lejos de lo que exige el Sevilla FC. Hace unos días se habló de una propuesta cercana a los 10 millones de euros, considerada insuficiente por el conjunto hispalense, que invirtió hace algo más de un año 5.5 millones y pretende recuperar casi el triple de lo invertido. Con este desplazamiento, el Venezia pretende elevar la propuesta y volver a Italia con un entendimiento.

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El Sevilla FC necesita de manera imperiosa varias ventas para equilibrar cuentas y poder acudir con algo más de músculo al mercado, con el propósito de al menos no tener los problemas del año pasado a la hora de inscribir a sus nuevos refuerzos. Cualquier futbolista del primer equipo es transferible y la entidad no tendrá reparos a la hora de escuchar ofertas, aunque tampoco se está dispuesto a malvender a ninguno de sus efectivos. Varios de los canteranos u otros activos como Rubén Vargas o Akor Adams emergen como algunos de los principales candidatos a concretar una salida, aunque la dirección deportiva que lidera José Ignacio Navarro tiene claro que para que ello ocurra se deberán registrar plusvalías positivas.

En estas, con la posible salida de Akor Adams sobre la mesa, el club estudia diferentes escenarios para el ataque y en todos (o en casi todos) la fórmula es la misma: dos nuevos nombres para la posición más débil del plantel.