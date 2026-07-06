Pepe Jiménez Sevilla, 06 JUL 2026 - 12:35h.

El club italiano, de momento, no presenta oferta formal

El Venezia insiste por Akor Adams, pero sigue siendo insuficiente para el Sevilla

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Un futbolista, por lo general, juega donde elige jugar. Pocos son los casos en los que un futbolista avanza un acuerdo con un club y finalmente no acaba llegando al mismo y es por ello que todo invita a pensar en que Akor Adams no jugará en el Sevilla la próxima temporada. El Venezia, según han informado desde Italia, ya tiene un entendmiento con el punta, pero en el Sánchez-Pizjuán, de momento, no tienen interés formal.

Porque con el paso de los años, más tras lo ocurrido el pasado curso con Juanlu Sánchez y esas ofertas que Antonio Cordón negó, parece evidente que no es lo mismo un tanteo que una oferta formal. Y eso mismo ocurre con el Venezia.

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En las últimas semanas, el club italiano ha tanteado al Sevilla para conocer sus peticiones por Akor Adams y mientras ha cerrado un pre-acuerdo con el jugador hasta 2030, de momento, ha mantenido a los nervionenses a la espera de una oferta por escrito. Por el momento, aún no ha llegado.

Según cuentan a ElDesmarque, los italianos de momento no han presentado oferta formal por Akor Adams y hasta que eso ocurra, no existe la posibilidad de rechazarla o aceptarla. Llamadas, tanteos y conversaciones sí han existido y ambas partes, evidente, saben lo que quieren dar y lo que quieren recibir.

¿Cuándo llegará la oferta por Akor Adams?

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no exista interés ni predisposición, simplemente que el paso necesario para cerrar una operación, como es presentar oferta formal, no se ha dado. Hasta ahora.

A la espera de esa misma oferta, está previsto que Akor Adams viaje a Sevilla en las próximas jornadas para comenzar su pretemporada tras las vacaciones, situación que solo podría evitar una llamada formal de los italianos antes de dicho traslado.