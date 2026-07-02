El Venezia insiste por Akor Adams, pero sigue siendo insuficiente para el Sevilla

Álvaro Borrego 02 JUL 2026 - 10:40h.

Señalan desde Italia que ya tendrían un acuerdo con el jugador, pero la propuesta sigue siendo insuficiente para el Sevilla

El Sevilla FC confirma siete salidas de golpe

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El Sevilla FC necesita de manera imperiosa varias ventas para equilibrar cuentas y poder acudir con algo más de músculo al mercado, con el propósito de al menos no tener los problemas del año pasado a la hora de inscribir a sus nuevos refuerzos. Cualquier futbolista del primer equipo es transferible y la entidad no tendrá reparos a la hora de escuchar ofertas, aunque tampoco se está dispuesto a malvender a ninguno de sus efectivos. Varios de los canteranos u otros activos como Rubén Vargas o Akor Adams emergen como algunos de los principales candidatos a concretar una salida, aunque la dirección deportiva que lidera José Ignacio Navarro tiene claro que para que ello ocurra se deberán registrar plusvalías positivas.

Es ese el motivo por el que se ha desestimado el primer intento serio del Venezia por Akor Adams. Según avanzaba el periodista especializado en transferencias Di Marzio el futbolista habría alcanzado un acuerdo verbal con el conjunto italiano, pero la propuesta todavía está muy lejos de lo que exige el Sevilla FC. Los compañeros de ABC aseguran que habrían ofrecido una cantidad cercana a los 10 millones de euros, considerada insuficiente por el conjunto hispalense, que invirtió hace algo más de un año 5.5 millones y pretendería recuperar casi el triple de lo invertido.

Lo cierto es que si hace unos meses, antes de la Copa de África, alguien hubiese señalado a Akor Adams como uno de los principales atractivos del mercado de fichajes del Sevilla, muchos le habrían señalado por loco, pero el atacante nigeriano, tras un notable final de temporada, se ha ganado el interés de muchos clubes en Europa y, de momento, una primera oferta insuficiente llegada desde Italia. En las últimas horas ha sido vinculado con un supuesto interés del Venezia, pero la oferta habría sido insuficiente.

Mientras tanto, Akor Adams se desmarca de todo ese tipo de informaciones: "Es normal que durante este periodo haya rumores de movimientos de transferencias para un montón de jugadores y no sólo míos. Estoy contento de que mi trabajo sea reconocido pero no hay nada. No he hablado con mi agente y no me tomo muy en serio estas cosas porque ahora mismo es tiempo para relajarme y recargar las pilas para la próxima temporada", señalaba el ariete en declaraciones para Footy África.

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El delantero nigeriano se muestra centrado en el Sevilla FC y quiere lograr grandes cotas la próxima campaña: "No logramos nuestros objetivos la pasada temporada así que el foco lo tenemos puesto ahora en ver cómo podemos desafiar los puestos europeos en la próxima. Ese es el objetivo y no estoy pendiente ni estoy pensando en esos rumores de traspaso".