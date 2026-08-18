El Valencia CF se lanza a por Pablo Maffeo: llegará cedido con opción de compra

David Torres Valencia, 18 AGO 2026 - 22:10h.

Se reactiva la operación tras los problemas con Arnau Martínez

Pablo Maffeo, en el radar del Valencia CF

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Los últimos acontecimientos con Arnau Martínez y la intromisión del Fulham han provocado que el Valencia CF dé un giro radical en su desesperada búsqueda por un lateral derecho y deje encarrilada la llegada de Pablo Maffeo. El hispano-argentino siempre ha estado en la lista de candidatos para el costado derecho, pero no en los primeros puestos. Que se fueran cayendo otras opciones y que él "volviera" al mercado ha facilitado la operación que está a punto de cristalizar. Se le espera en las próximas horas para firmar.

No es la primera vez que Pablo Maffeo está en el radar del Valencia CF. Ya, a finales de la temporada, el club sondeó esa posibilidad, pero el conjunto balear todavía estaba en Primera, pero se descartó esa posibilidad. Tanto es así, que el futbolista se marchaba al Olympiacos griego, pero su estancia en Grecia no ha terminado de cuajar y ahí, según ha avanzado el diario As, ha surgido la posibilidad de obtener su cesión con opción de compra porque no ha terminado de estar feliz en el conjunto heleno.

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Arnau Martínez sigue cabiendo

En este escenario, apunta el periodista Nacho Sanchis, la cesión sería con opción de compra y la familia (su hija) vive en Valencia, cuestión esta que facilitaría la operación. Arnau Martínez no está totalmente descartado porque el Valencia CF busca dos laterales derechos, pero ahora ha dejado de ser prioritario y el precio final no será el que exige el Girona (más de 6 millones). En todo caso, ambos son compatibles: Arnau más defensivo (y central en caso de necesidad) y Maffeo más carrilero y con llegada.

Experiencia en LALIGA y rendimiento inmediato

La salida a Grecia de Maffeo se produjo un año después de que el propio futbolista reconociera abiertamente que su etapa en la isla "había acabado", unas declaraciones que provocaron el malestar en la afición, con la que ha tenido momentos de tensión a lo largo de su estancia en Mallorca. El lateral llegó a la isla en 2021 en calidad de cedido y un año más tarde fue adquirido por el club bermellón. En todo este tiempo, Maffeo ha disputado 160 partidos como mallorquinista, en los que ha marcado cinco goles y repartido 15 asistencias. Es la prueba evidente de que tiene experiencia en LALIGA y su rendimiento sería inmediato, que es lo que quiere Corberán, que si lo tiene, lo pondrá de titular ante el Celta este sábado.

Maffeo a sus 29 años se formó en el Espanyol, dónde lo pescó el Manchester City que lo cedió a Girona y Stuttgart, club alemán que acabaría contratándolo en 2018. Sin adaptación en la Bundesliga, salió cedido al Huesca y al Mallorca, que acabaría fichándolo en 2022.

Maffeo, internacional con España sub 21 y citado por Argentina

De madre argentina y padre italiano, el jugador del Mallorca (Sant Joan Despí, Barcelona, 1997) desde hace tres temporadas se estrenó como internacional con las selecciones españolas Sub’16, Sub’17 y Sub’21.

En 2018, fue la última vez que defendió los colores de España. Luis de la Fuente, actual seleccionador de España, le convocó estando en la sub 21, pero ya no volvió a jugar y en noviembre de 2023 Scaloni lo reclutó para la selección Argentina.