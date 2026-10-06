Mikel Merino, MVP con un doblete en el segundo tiempo

Cuándo perdió España su último partido oficial

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España ha logrado una remontada heroica ante Croacia (1-2) para meterse en cuartos de final de la Nations League tras un partido sufrido, tenso y gol Mikel Merino como gran protagonista. Perisic adelantó a los croatas en una primera mitad en la que La Roja se vio superada a nivel de intensidad, pero el navarro anotó un doblete en la segunda mitad para mantener intacta la imbatibilidad española.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de España en la visita a Croacia en Split.

Unai Simón (9): con permiso de Merino, el mejor de España. Le sacó una Stanisic al inicio, otra justo antes del gol de Perisic en el que estaba vendido, otra a Matanovic a bocajarro tras un regalo de Laporte, una gran salida ante Gvardiol y, ya en el segundo tiempo, una mano espectacular a Perisic tras un regalo de Zubimendio. Si no es por él, el partido acaba en derrota.

Marc Pubill (5): salió en la foto del gol de Perisic, aunque estaba vendido. Llegó un par de veces a línea de fondo por la derecha, pero sin tino en el último pase. En la segunda mitad ya sufrió poco atrás, pero también se prodigó menos arriba.

Cubarsí (8): el mejor de la línea defensiva. Providencial en un par de acciones defensivas, incluso se inventó un pase a Lamine para dejarle solo ante el portero.

Laporte (3): salió a campo contrario persiguiendo a un delantero y dejó vendida toda la defensa en el gol de Croacia. Perdió la pelota de manera incomprensible ante Vlasic en el área pequeña, pero Unai le salvó los muebles. Mejoró de forma considerable con el paso de los minutos, tanto asomándose al ataque como con buenos cruces atrás, pero los errores fueron muy groseros.

Cucurella (3): ya se había mostrado bastante desubicado en dos acciones, perdiendo la marca de Stanisic, antes del 1-0, cuando salió a campo contrario junto a la línea de banda y dejó completamente descubierto su costado. Incomprensible. Como todos, algo mejor en el segundo tiempo, en el que además le sacó la roja a Perisic.

Rodrigo Hernández (2): si no es su peor partido con España, debe estar bastante cerca. Superado físicamente en la medular, retratado especialmente en el 1-0 de Croacia. Más acertado en la segunda mitad, en la que España tuvo más control. Sustituido en el 70'.

Pedri (5): muy flojo en el primer tiempo, que aún así culminó con una asistencia maravillosa a Lamine. Bastante mejor en el segundo, apareciendo en casi todas las jugadas ofensivas de España, aunque le faltó el último pase. Sustituido en el 87'.

Lamine Yamal (6): el único que generó peligro en ataque durante la primera mitad. Se fue de Gvardiol casi desde la primera acción, pero casi siempre le faltó el último pase o el último remate. Mandó una clara al lateral de la red y estuvo algo lento ante su compañero Livakovic en un mano a mano. Sustituido en el 78'.

Dani Olmo (3): completamente desapercibido en el primer tiempo, incapaz de aparecer entre líneas y dar continuidad al juego desde la media punta. Mejoró levemente en el segundo, partiendo desde la izquierda, pero mandó a las nubes una buena pared con Oyarzabal y no llegó de cabeza a un centro maravilloso de Lamine. Asistió al tran tran a Merino en el 1-1 y fue sustituido en el 70'.

Baena (4): alguna pérdida absurda, un buen pase a Oyarzabal en el tramo final del primer tiempo y poco más. Tan discreto como todo el frente ofensivo de España en la primera mitad. Sustituido al descanso tras sufrir un golpe.

Oyarzabal (1): debe ser de sus peores partidos con España. En más de 90 minutos sólo tocó 24 veces la pelota. Un cabezazo horrible, una buena pared con Olmo y, para culminar su encuentro, un pase muy tardío en una contra clarísima.

Sustituciones de España en Croacia

Mikel Merino (9): entró en el descanso con 1-0. Se marchó del partido con dos goles y un 1-2. El primero, tirando de oportunismo. El segundo, ya en el 89', con un control y un zurdazo espectacular. Soberbio.

Zubimendi (5): 20 minutos para el centrocampista, que cometió un error terrible regalando un gol a Perisic. Le debe una cerveza a Unai Simón. Al menos asistió a Merino en el segundo.

Fermín López (4): poquísimo del onubense, que tardó 12 minutos en tocar la pelota por primera vez.

Víctor Muñoz (4): un cuarto de hora en el campo y 0/1 en regates. Irrelevante.

Yeremy Pino (SC): entró ya en el 87', sin tiempo para demasiado. Sorprende que siempre sea fijo en las convocatorias pero, a su vez, de las últimas opciones a la hora de jugar.