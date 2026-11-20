Competicion:
El corte de Mourinho al opinar sobre la decisión de Cristiano Ronaldo: "Me limpio las manos"
La madre de Cristiano Ronaldo celebra la derrota de Portugal y ataca a toda la selección: "Ninguno lo respetaba"
El técnico se limita a hablar de Portugal y su selección
Durante la rueda de prensa de José Mourinho, uno de los temas candentes saltó a escena. La retirada de Cristiano Ronaldo de Portugal sigue dando que hablar y los medios trataron de conocer la opinión del técnico del Real Madrid. Mou optó por cortar la pregunta y responder poniendo a Portugal por delante de todo lo demás.
"Como portugués la única cosa que digo que es Portugal gane siempre. Después, me limpio las manos y no hablo", expresó. En el vídeo superior puedes ver la reacción de Mourinho.