Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 10:38h.

La madre de Cristiano Ronaldo celebra la derrota de Portugal y ataca a toda la selección: "Ninguno lo respetaba"

El técnico se limita a hablar de Portugal y su selección

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Durante la rueda de prensa de José Mourinho, uno de los temas candentes saltó a escena. La retirada de Cristiano Ronaldo de Portugal sigue dando que hablar y los medios trataron de conocer la opinión del técnico del Real Madrid. Mou optó por cortar la pregunta y responder poniendo a Portugal por delante de todo lo demás.