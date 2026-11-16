Juan Pérez 16 NOV 2026 - 20:20h.

Compartir







El estatus de Cristiano Ronaldo en Portugal durante las últimas semanas subraya la polémica entre el jugador y Jorge Jesús en el punto y final de la carrera futbolística del atacante. Su abandono de la concentración seguida de la retahíla de comunicados y enfrentamientos directos han dado paso a la retirada definitiva con un plus de negatividad salido de su propia familia, porque su madre ha señalado a seleccionador y compañeros sin dudar.

Dolores Aveiro es la última protagonista del drama que se vive en Portugal más allá de la debacle sufrida en lo futbolístico en las últimas horas durante la fase de grupos de la Nation's League. Lo que hasta hace unas horas parecía convertir el confrontamiento entre ambas partes en un acercamiento con tonos de homenaje, ahora pasa a una disputa pública en voz de la propia madre.

Los esfuerzos de la Federación de Portugal por cerrar el círculo con Cristiano fueron varios, como enviar a los jugadores al campo con el dorsal de CR7 o los agradecimientos en el videomarcador, pero la derrota frente a Dinamarca pesó aún más. El 1-4 ha levantado ampollas más allá del resultado, y es que ese partido no ha gustado en la familia del luso.

Dolores ha hecho público el sentimiento de la familia y de su hijo con respecto a todo lo relacionado con la selección de Portugal: "Por supuesto que Cristiano Ronaldo se quedó triste, lo engañaron y yo también estoy triste. Cristiano en la selección, no fue respetado, ni siquiera por sus compañeros de equipo. La derrota contra Dinamarca estaba bien merecida, estaba contenta por ello. El homenaje lo debieron hacer con él, no sin él. Tendrá un homenaje en el Sporting", declaró.

Su gesto, la negatividad y la confirmación de que se alegró de la derrota de Portugal es la definición propia de una forma de ver la vida para defender lo suyo. Una realidad que se confronta con la historia del jugador en Portugal a la espera de otro cierre con despedida propia en el Sporting.