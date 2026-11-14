Alberto Cercós García 14 NOV 2026 - 21:07h.

Tras el adiós de Cristiano Ronaldo de la selección, Portugal rinde un homenaje a su astro

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Portugal ha encontrado una manera de que el adiós de Cristiano Ronaldo no suponga también el final de su vínculo con el dorsal que convirtió en marca mundial. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha anunciado un cambio en el diseño del número 7 luso, que se estrenará este sábado ante Dinamarca, en la Liga de Naciones. No se trata de retirar el número, sino de darle una nueva apariencia para distinguirlo del que acompañó al delantero durante su carrera. El gesto llega días después de que comunicara su retirada definitiva del combinado nacional.

La novedad está en el propio dibujo: el siete lucirá una raya horizontal en el centro. Esta variación permitirá conservar el dorsal en convocatoria sin repetir el modelo que llevó el ahora exinternacional. La federación reservará la versión anterior como símbolo de la etapa de Cristiano. El primer jugador que estrenará el nuevo diseño será Carlos Forbs, extremo del Brujas, que lucirá un número cargado de historia en el duelo de Braga. Su estreno será un momento especialmente simbólico para los aficionados portugueses.

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El homenaje recuerda el recorrido de Ronaldo con Portugal. Debutó en 2003 con Portugal y cerró una etapa de 23 años en la que disputó 234 partidos y marcó 146 goles, registros que le sitúan como máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. También conquistó la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025. Durante buena parte de ese camino, el siete fue inseparable de su figura, hasta convertirse en una de las imágenes más reconocibles del deporte internacional de todos los tiempos.

El comunicado de Portugal:

"La Federación Portuguesa de Fútbol ha decidido que, a partir del partido de hoy contra Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Naciones, la camiseta número 7 de la Selección Nacional, que perteneció a Cristiano Ronaldo durante tantos años, tendrá un diseño gráfico diferente, con un número 7 distinto.

Esta es otra forma más de inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que estarán ligados para siempre a Cristiano Ronaldo. A partir de hoy, luciremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la inmortalización de una historia que jamás será olvidada".