Agencia EFE 14 NOV 2026 - 15:59h.

Compareció públicamente este sábado por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

El emotivo recuerdo a Jesús de Miguel de los aficionados desplazados a Praga: "Contigo presente"

Compartir







El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, compareció públicamente este sábado por primera vez tras el fallecimiento de Jesús de Miguel hace once días, y reconocióque tanto él como la plantilla están viviendo un momento complicado, pero deben avanzar, aunque sea de forma lenta, para sacar al equipo adelante.

Álvaro Cervera y la sanción a Owono

Por otra parte, con respecto a la sanción de doce partidos impuesta a Jesús Owono, protagonista de la acción con De Miguel, el entrenador del Tenerife se limitó a responder que han aplicado la reglamentación vigente, y prefirió reservarse su opinión: "Creo que hay una ley que se tiene que cumplir, pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado, por lo que se han ceñido a la ley y han puesto los partidos que les permite el reglamento. Lo demás que pueda decir yo son opiniones mías y me las tengo que reservar, porque no van a ningún sitio".

¿Cómo se encuentran sus seguidores?

El técnico tinerfeño admitió en conferencia de prensa que será muy difícil volver en un corto plazo de tiempo a la normalidad anterior, y que en el vestuario puede haber futbolistas más afectados que otros, al menos de forma externa, y entiende que cada uno lo lleve como pueda, porque depende de la forma de ser cada de uno. "A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días... es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento", manifestó ante los periodistas.

Cervera no esconde que lo ocurrido con De Miguel "es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir", y entiende que por lo sucedido, la normalidad no la van a encontrar "no ahora, sino en muchísimo tiempo".

Además, reconoce que lo sucedido se le nota también en su semblante: "Imagino que sí, porque llevo muchos años en el fútbol, nunca me había pasado esto y me afecta, pero no por ello tienes que hacer las cosas mal; tenemos que seguir trabajando para que el equipo salga adelante".

Cervera sostiene que cuando están juntos en el trabajo diario, la sensación es que están "bien", pero reiteró que "cada uno tiene su forma de llevarlo y sus pensamientos". "No sé cómo está cada uno, pero es duro, complicado", agregó.

El Tenerife retomará la competición este domingo frente al Ceuta en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y Cervera no tiene claro si es bueno volver a jugar tan pronto, además en el mismo escenario donde ocurrió la desgraciada jugada entre De Miguel y Jesús Owono, el portero del Andorra.

"Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensado en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada. Las dos respuestas son factibles, porque no lo sabes", reconoció.

Ahora bien, dejó claro que ningún jugador de la plantilla blanquiazul le ha pedido no participar en los partidos por el trágico fallecimiento de su compañero de vestuario.