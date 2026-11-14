Pepe Jiménez Sevilla, 14 NOV 2026 - 12:03h.

El atacante de la Real Sociedad le dedicó su gol ante Brasil

Se confirman los peores presagios: Barrenetxea, KO toda la temporada y tendrá que ser operado

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Compañeros sea cual sea la distancia. Take Kubo, atacante de la Real Sociedad, le dedicó su tanto con Japón ante Brasil a Ander Barrentxea tras la lesión -y la posterior operación- que dejará al extremo sin opciones para lo que resta de temporada.

Llamado a ser uno de los hombres más determinantes de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea cayó lesionado este pasado fin de semana y, desde entonces, no ha hecho más que recibir el cariño de todos sus compañeros y excompañeros.

Mikel Merino, por ejemplo, aprovechaba su reciente aparición ante los medios para comentar que "no he hablado con Ander, tenía pendiente escribirle. Desde aquí mandarle todo el ánimo, es muy duro tener lesiones. Le volverá a tocar".

En este sentido, Take Kubo, compañero suyo en la Real, aprovechó su tanto ante Brasil este sábado para levantarse su camiseta y dedicarle el gol con un breve pero bonito mensaje: "Mucho ánimo, Barrene".

Barrenetxea, intervenido con éxito en Madrid

Ander Barrenetxea, extremo internacional de la Real Sociedad, ha sido intervenido este viernes en Madrid de una lesión en la musculatuira isquiosural del muslo derecho, informaron a EFE fuentes médicas.

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La intervención fue practicada "con éxito" por el especialista Lasse Lempainen, miembro del miembro del cuadro médico de la institución internacional Ripoll Medical Group, en el Hospital Vithas Madrid Aravaca.

"La consigna en el club es la máxima cautela para asegurar una recuperación óptima y sin prisas", añadieron dichas fuentes.

Ander Barrenetxea se lesionó el pasado domingo tan sólo un minuto después de haber asistido al delantero islandés Orri Óskarsson en el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano (1-0) en partido de LaLiga EA Sports, tras efectuar un control en el que notó la dolencia al instante.

Barrenetxea estaba cuajando una gran temporada, rendimiento que había sido recompensado con la convocatoria de la selección española para este parón internacional, en el que iba a regresar en una citación de la Roja, con la que se estrenó el pasado marzo ante Egipto.

Pero, por este problema, causó baja en la convocatoria de Luis de la Fuente para los encuentros ante República Checa e Inglaterra, que cierran la fase de grupos de la Liga de Naciones.

No es la primera lesión muscular que obliga al jugador a pasar por el quirófano, puesto que en 2022, por una lesión en el isquiotibial izquierdo, ya tuvo que permanecer varios meses de baja.