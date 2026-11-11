Rueda de prensa previa al Chequia - España

Luis De la Fuente estalla por el 'caso Lamine': "Triste y lamentable"

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Mikel Merino, jugador de la selección española, ha sido el encargo de acompañar a Luis de la Fuente en el partido previo ante Chequia, correspondiente a la jornada 5 de la Nations League. El centrocampista ha dejado varias reflexiones sobre su papel de suplente habitual y también ha querido mandar un mensaje a Ander Barrenetxea tras su grave lesión.

¿Te gustaría ser titular?: "Por supuesto, a qué jugador no le gustaría. Pero en ningún momento cuando digo esto siento que no soy importante o tengo la confianza del entrenador. Me siento un privilegiado, tengo suerte de tener este entrenador por todo lo vivido. Nos quiere a todos por igual, pero por contexto tiene que poner a once y él decide. Nunca me escucharás quejarme, siempre la respetaré, es difícil, pero todo el mundo quiere ser importante y disfrutar en el campo".

Cómo estás en el Arsenal y tu posible salida: "Es verdad que el contexto club y selección son diferentes. Aquí vienes menos, en el club es el día a día. Zubimendi y yo sabemos nuestra situación en el Arsenal, creo que es el mejor equipo del mundo y es muy difícil contar con minutos. El míster confía en nosotros, sabemos lo que nos toca, esto es muy largo. Estamos tranquilos y con ganas de seguir y demostrar en el campo cuando nos den las oportunidades".

Jugador clave en segundas partes: "Es algo positivo, adaptarse a lo que sea, ser inteligente para hacer lo que toca cuando toca. Que me den la enhorabuena por hacer mi trabajo siempre es positivo, aunque sea por salir desde el banquillo. Hay que valorarlo, estoy muy contento de que se me reconozca el trabajo".

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El récord de España: "No hemos hablado absolutamente nada, lo tomamos con naturalidad. Sabemos que es importante. Los récord están para valorarlos a futuro. A presente nuestro objetivo es el siguiente partido, vamos a seguir por ahí. El futuro se encargará de alabarnos o no por lo que hacemos en el presente".

Más importante quién acaba que quién empieza: "Es difícil interiorizar eso. Somos competitivos, 'egoístas', pensamos desde el prima individual. Haber tenido un padre que fue entrenador me ha hecho ver el fútbol de otra manera. Es muy complejo, valora a todos por igual. Con cinco cambios, este físico, muchas veces los que terminan los partidos son los que ganan los campeonatos. Así te convence un poco más. Cuanto más pases en el campo más disfrutas, es difícil convencernos".

¿Has hablado con Barrenetxea?: "No he hablado con Ander, tenía pendiente escribirle. Desde aquí mandarle todo el ánimo, es muy duro tener lesiones. Le volverá a tocar".

Relajación ante Chequia pensando en Inglaterra: "El partido clave es mañana, cuando pase ya veremos qué sucede. Si mañana no ganamos, se complica ser primeros de grupo. Hemos aprendido a ser respetuosos, con los rivales más si cabe".

Otra vez en Praga y en Chequia: "Me toca Praga dos veces seguidas. Me conozco el hotel muy bien. Es una cultura de gente luchadora, que no se rinde".

Cómo se lleva no ser titular: "Se lleva con cabeza. Intentar entender la situación. No es fácil, pero es una prueba que te define como futbolista y profesional. No me gustaría ser el típico futbolista que sólo está contento cuando todo va a favor, y cuando va en contra pone caras y no aporta. Hay que ser responsable con todos. Cada vez que no soy titular y tengo que salir, es una manera de demostrar de qué pasta estoy hecho".

La figura de Santi Denia: "Coincidí con él en categorías inferiores. Hemos tenido conversaciones, diferencias y cosas en común. Está intentando llevar el modelo español a la selección checa. Trabaja mucho, es inteligente, se adapta a lo que tiene. Se ha llevado a Pablo Amo, le va a ayudar muchísimo. Con tiempo y paciencia habrá resultados muy buenos para esta selección".

Cómo se han adaptado los jóvenes y alguna novatada: "Se han adaptado muy bien. Tenemos la gran suerte de que todo el proceso es el mismo. Tenemos un staff que les deja muy claras sus labores y el grupo humano es espectacular. Las novatadas aún no, alguno tendrá que cantar o bailar, les tocará seguro".