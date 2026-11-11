Basilio García Sevilla, 11 NOV 2026 - 18:20h.

"Desde que llegamos a Sevilla hemos vivido situaciones que muchos ni siquiera imaginan", afirma Pan Teixeira

La historia se repite con Marcao; duró 25 minutos tras nueve meses sin jugar

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Bajan revueltas las aguas en casa de Marcao. El futbolista brasileño del Sevilla FC se volvió a lesionar hace más de un mes en el Trofeo Antonio Puerta, no cuenta para Luis García Plaza, no encontró una salida y sigue siendo una de las fichas más caras de la plantilla sevillista. Desde su llegada en 2022 no ha justificado con su rendimiento ni la apuesta de Monchi ni el dinero que le ha costado al club.

Este miércoles, de hecho, muchos sevillistas se han sorprendido de que Marcao esté entre los seis capitanes del primer equipo, teniendo en cuenta todo lo anterior. Las críticas han sido numerosas, algunas sobrepasando ciertos límites como, desgraciadamente, es habitual en las redes sociales.

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Y estas han despertado la furibunda reacción de su esposa, Pan Teixeira, que ha utilizado su cuenta de Instagram para reivindicar la figura del jugador, su esfuerzo para recuperarse de su enésima lesión y su bonhomía, de la que nadie en el club tiene ninguna duda y así transmiten de puertas hacia afuera.

Pan Teixeira ha sido especialmente crítica con los que señalan el sueldo del jugador y los que utilizan las redes sociales para humillarlo. “Veo a personas cuestionando su sueldo, como si tuvieran derecho a decidir cuánto vale su trabajo. Lo que muchos desconocen es que detrás de ese sueldo hay familias que reciben ayuda, personas que dependen de su trabajo y vidas que han cambiado gracias a él. Su sueldo no lo decide la afición”.

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La esposa de Marcao ha lanzado una publicación en Instagram en la que, tanto en el texto como en las imágenes -en las que recoge algunas de esas críticas-, defiende a ultranza a su marido y se queja de las situaciones que han tenido que vivir en Sevilla, señalando tanto a los aficionados como a la prensa, avisando además de que el central no tiene acceso a las redes sociales . Es largo, pero merece la pena leerlo.

El texto de la publicación

La afición solo ve al futbolista cuando está en el campo, jugando, marcando goles y dando alegrías. Pero cuando llegan las lesiones, las dificultades y los momentos más duros, muchos olvidan que detrás de esa camiseta hay un ser humano.

Y no nos engañemos: cualquiera de los jugadores que hoy recibe aplausos, si mañana estuviera pasando por la misma situación, sería juzgado de la misma manera. Porque parece que, para algunos, un futbolista solo merece respeto mientras puede darles alegrías.

El fútbol puede juzgar resultados, pero jamás debería quitarle la humanidad a nadie.

El texto de las imágenes

Veis su sueldo, pero no conocéis el precio que pagó para llegas hasta aquí. Detrás de un futbolista hay una historia que muchos desconocen. Antes de ser futbolista, fue un niño de una favela, lleno de sueños, que conoció de cerca las dificultades, la falta de oportunidades e incluso el hambre. Sabemos lo que es pasar necesidades y luchar sin saber si algún día la vida cambiará. Nada de lo que hemos conseguido ha sido fácil.

Marcos no llegó hasta aquí de la noche a la mañana. Fueron años de sacrificios, renuncias, distancia de la familia, dolor y mucho trabajo. Nadie llega al fútbol europeo, gana títulos y es reconocido como uno de los mejores defensas de un campeonato por casualidad. Está donde está porque luchó y se lo ganó.

Veo a personas cuestionando su sueldo, como si tuvieran derecho a decidir cuánto vale su trabajo. Lo que muchos desconocen es que detrás de ese sueldo hay familias que reciben ayuda, personas que dependen de su trabajo y vidas que han cambiado gracias a él. Su sueldo no lo decide la afición.

¿De verdad pensáis que un futbolista que ha dedicado toda su vida al fútbol elige estar lesionado? ¿Qué no sufre por poder jugar? ¿Qué no desea volver al campo y hacer lo que más ama? Una lesión no significa falta de compromiso, de voluntad ni de profesionalidad. Un momento difícil no borra toda una carrera.

Es muy fácil escribir. Lo difícil es ponerse en el lugar del otro.

A los periódicos les gusta contar las lesiones de un futbolista, los partidos que se ha perdido y los días que lleva sin jugar. Pero ninguno viene a nuestra casa a ayudar con la fisioterapia. Ninguno está aquí buscando desesperadamente médicos, especialistas y soluciones para que puea recuperarse y volver a hacer lo que más ama. Es muy fácil contar los días que un jugador pasa fuera del campo cuando no eres tú quien vive el dolor, la frustración y la vida diaria por volver.

Desde que llegamos a Sevilla hemos vivido situaciones que muchos ni siquiera imaginan. Hoy Marcos no tiene acceso a las redes sociales. No lee lo que escriben sobre él. Hay que tener una fortaleza enorme para soportar tanta crueldad. Detrás de una pantalla, algunos olvidan que sus palabras pueden hacer daño a toda una familia.

Detrás de esa camiseta hay un hombre, un marido, un padre de tres niñas, un hijo y un ser humano que también siente dolor, frustración y miedo. Hay una familia que lo ama y que conoce las batallas que nadie ve. Cuando atacáis a un jugador, olvidáis que su familia también sufre las consecuencias de vuestras palabras.

Entiendo las críticas y la frustración de los aficionados. El fútbol es pasión, expectativas y resultados. Pero existe una gran diferencia entre exigir rendimiento y humillar a una persona. La afición tiene todo el derecho a criticar su rendimiento, pero no a destruir su dignidad. El respeto también debe existir en los momentos difíciles.

Quienes conocen a Marcos saben de donde viene, cuánto ha trabajado, a cuántas personas ayuda sin necesidad de hacerlo público. Conocen su fuerza, su corazón, sus valores y su determinación.

Una lesión no borra títulos. Una mala etapa no borra una trayectoria. Y los comentarios crueles no disminuyen su valor como persona. Conozco a Marcos desde mucho antes de los estadios llenos, los grandes contratos y los títulos. Sé lo que hemos vivido, las dificultades, el hambre, las renuncias y todo lo que hemos tenido que superar.

El fútbol puede vivir de resultados, pero el valor de una persona no se mide por los minutos que juega. Podéis cuestionar su rendimiento, pero jamás podréis reescribir una historia que no habéis vivido.