La intrahistoria de los seis capitanes del Sevilla FC: dos los eligió el vestuario

Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 12:13h.

Agoumé, Kike Salas y Suazo, además de Marcao, han sido elegidos por Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha presentado el cupo definitivo de capitanes de la primera plantilla del Sevilla FC para la temporada 2026-2027. Tras la elección del técnico y votación en el vestuario de los capitanes elegidos por la plantilla, la situación queda con Suazo como primer capitán, Kike Salas como segundo y Lucien Agoumé como tercero, siendo todos ellos elección del entrenador. Además, Marcao es cuarto capitán manteniendo su condición con respecto a la temporada pasada, siendo este un gesto de deferencia que quiso tener Luis García Plaza. Por su parte, la plantilla ha designado a José Ángel Carmona y Odysseas como quinto y sexto capitán, respectivamente.

"Yo he elegido a tres capitanes. Otro que he respetado es Marcao, pero por orden son Gabi, Kike, Marcao y Lucien y luego hay otros dos que ha elegido la plantilla y han salido Carmona y Odysseas. Y los otros cuatro los he nombrado yo", explicaba el propio entrenador hace algo más de un mes, justo antes de la visita al Ciutat de Valencia.

Sorprende deportivamente la capitanía de Marcao Texeira, cuya situación parece ser irreversible, por más empeño que ponga el futbolista en demostrar lo contrario o por más oportunidades que le brinden los distintos entrenadores que ha tenido a su disposición. La lesión sufrida en el Trofeo Antonio Puerta, la tercera de este 2026, volvió a encender el debate sobre las capacidades físicas de un jugador al que todavía le queda un año y medio contrato con el Sevilla FC.

Esa fue la décimo tercera lesión de Marcao desde que llegase al club en verano de 2022. Los problemas físicos han sido los compañeros de viaje del brasileño, quien apenas ha podido participar en 49 de los 203 partidos oficiales que ha disputado el Sevilla en estos cuatro años. Ni siquiera alcanza el 25% de los compromisos jugados.