Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 13:33h.

El entrenador mantuvo el rol de Marcao, con Carmona y Vlachodimos como capitanes elegidos por la plantilla

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Luis García Plaza ha desvelado, en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante UD, el cupo definitivo de capitanes de la primera plantilla del Sevilla FC para la temporada 2026-2027. Tras la elección del técnico y votación en el vestuario de los capitanes elegidos por la plantilla, la situación queda con Suazo como primer capitán, Kike Salas como segundo, Agoumé como tercero -todos ellos como elección del entrenador. Además, Marcao es cuarto capitán manteniendo su condición con respecto a la temporada pasada. Por su parte, la plantilla ha designado a Carmona y Odysseas como quinto y sexto capitán, respectivamente.

"Yo he elegido a tres capitanes. Otro que he respetado es Marcao, pero por orden son Gabi, Kike, Marcao y Lucien y luego hay otros dos que ha elegido la plantilla y han salido Carmona y Odysseas. Y los otros cuatro los he nombrado yo", argumentaba el entrenador en su comparecencia de prensa.

El de Marcao Texeira tiene tintes de ser un caso irreversible, por más empeño que ponga el futbolista en demostrar lo contrario o por más oportunidades que le brinden los distintos entrenadores que ha tenido a su disposición. La lesión sufrida en el Trofeo Antonio Puerta, la tercera de este 2026, ha vuelto a encender el debate sobre las capacidades físicas de un jugador al que todavía le queda un año y medio contrato con el Sevilla FC.

Esta es la décimo tercera lesión de Marcao desde que llegase al club en verano de 2022. Los problemas físicos han sido los compañeros de viaje del brasileño, quien apenas ha podido participar en 49 de los 197 partidos oficiales que ha disputado el Sevilla en estos cuatro años. Apenas el 25% de los compromisos jugados.

El técnico ha querido detenerse en la figura de Agoumé, quien hace unos días reforzaba su continuidad con el club: "Al final Lucien para mí es un jugador importante y su rendimiento también lo hace ser más importante. Forma parte de uno de los capitanes y coge un peso importante con nosotros. Si él ha decidido quedarse yo estoy contentísimo. Estamos empezando a crear un sentido de pertenencia. Siempre que el jugador lo da todo le guardo un cariño especial. La gente quiere crecer con el Sevilla y que jugar con el Sevilla sea un orgullo, es algo que tenemos que recuperar, ojalá sean cada vez más los que quieren seguir aquí en vez de salir. A veces el club necesita vender a jugadores como Oso, Sow... Pero el club necesita vender".