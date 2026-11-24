María Trigo Agencia EFE 24 NOV 2026 - 16:07h.

Al jugador del PSG le han preguntado por ello y ha explicado qué es lo que le importa ahora mismo

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El pasado septiembre, la Justicia francesa confirmó que Achraf Hakimi será juzgado, en una fecha de 2027 aún por detallar, por el cargo de violación que se denunció en 2023. Un suceso por el que este martes le han preguntado al internacional marroquí en la previa al encuentro de Champions League que el París Saint-Germain tiene que jugar contra la Roma.

A sus 28 años, Achraf Hakimi ha ganado todo tipo de títulos y es considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo. Precisamente en su profesión es en lo único en lo que quiere pensar. "Estoy concentrado en el fútbol, que es lo más importante para mí. Eso no me impide hacer mi juego. Ya veremos en el futuro; estoy centrado en el partido de mañana y en mi oficio, que es el fútbol", manifestó en la conferencia de prensa previa al choque en París ante el conjunto italiano.

¿Qué pasó con Achraf Hakimi?

El jugador del PSG fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes a través de las redes sociales. Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

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La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de su amigo Kylian Mbappé -hoy en el Real Madrid en la época de los hechos denunciados en el PSG-, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.