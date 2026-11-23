Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 23:52h.

El veterano futbolista también explica por qué eligió al equipo celeste

Fecha y hora del segundo encuentro copero para el conjunto olívico

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Marcos Alonso apostó por renovar su compromiso con el Celta de Vigo por dos temporadas tras un final de temporada en el que optó por reflexionar. El veterano defensa finalizó el pasado curso siendo una pieza clave para Claudio Giráldez y en la presente temporada va camino de repetirlo. Sin embargo, su edad le obliga a pensar en cómo y dónde colgará las botas.

En una reciente entrevista concedida al exfutbolista Mario Suárez en su canal de YouTube El Camino de Mario, el futbolista del Celta explica por qué optó por el conjunto vigués tras superar su lesión en el FC Barcelona y habla de su próxima retirada.

Marcos Alonso y las dudas sobre su retirada en el Celta de Vigo

El defensa madrileño fue cuestionado por su decisión de fichar por el Celta. Marcos Alonso venía de un momento deportivo complicado y las figuras de Iago Aspas y Claudio Giráldez fueron muy importantes en su decisión: "La verdad que es un momento complicado. El último año del Barça tengo una lesión de espalda, me opero y acabo el año muy bien... pero sin jugar. La verdad que tenía ofertas, pero ningún equipo convencido. Después del Barça necesitaba un poco de cariño, que me valorasen, y el que más me lo transmitió fue el Celta. Iago Aspas apretó, tuve conversaciones con el míster y lo primero que me dijo fue 'cabrón, subiste al Castilla y me tuve que ir al Atleti'. Tenía ofertas más importantes de destinos más exóticos, pero tenía esa espinita de darme a conocer más en España. Creo que fue la decisión correcta".

A sus 35 años, Marcos Alonso aún se siente importante en el conjunto olívico, pero el fantasma de la retirada comienza a asomar. El defensa deja una puerta abierta a colgar las botas en otro destino: "Pues vamos viendo, ¿no? Ahora mismo he firmado este año y otro, pero bueno, creo que estoy en un momento de mi carrera en el que pienso más en el presente que en mi futuro. Te diría que lo más seguro es que sí, que mi último equipo será el Celta, pero tampoco te digo un no rotundo".