David Torres 23 NOV 2026 - 22:42h.

Alejandro de la Natividad fue segundo y el luchador de MMA Edu Riego, tercero

Así te hemos contado la final del CNP Winamax Madrid 2026

Compartir







MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 ya tiene a sus protagonistas definitivos después de una jornada de póker de máxima tensión en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. La mesa final del Main Event, que arrancó con 17 jugadores y 154.000 euros reservados al campeón, terminó con un pacto entre los cuatro últimos supervivientes que dejó 36.000 euros en juego y repartió los 324.000 euros restantes entre ellos. Jorge Coello se proclamó campeón tras únicamente cuatro horas de mesa final y en un Heads Up de récord. El gallego del Temple se proclamó campeón tras un mano a mano con Alejandro De la Natividad que apenas duró diez manos. 136.436 € para Jorge Coello y Alejandro de la Natividad 75.175€.

Pacto a cuatro

El acuerdo se cerró después del descanso de la cena, cuando Jorge Coello, Jorg Palomino, Alejandro De la Natividad y Edu Riego decidieron asegurar una importante cantidad de dinero antes de seguir jugando por el título. Coello se garantizó 100.436 euros; Palomino, 80.314; Alejandro, 75.175; y Edu Riego, 68.425 euros. La mesa final avanzó a un ritmo vertiginoso desde sus primeros compases.

Antes de las 18:00 horas ya estaban definidos los nueve jugadores que se disputarían el título, y apenas tres horas después, en torno a las 21:00, los cuatro últimos supervivientes alcanzaron un pacto económico para afrontar el tramo definitivo de la partida con buena parte de los premios ya asegurados.

PUEDE INTERESARTE El Team Pro del CNP Winamax 2027 ya conoce a sus primeros seis integrantes, faltan dos

De esta forma, los cuatro se aseguraron un premio muy superior al que tenían garantizado por clasificación y dejaron la pelea por el trébol del CNP y los 36.000 euros restantes para el desenlace de la partida.

La Finalísima había comenzado con Alejandro De la Natividad como principal referencia. El jugador de Zaragoza llegaba como líder después de embolsar 19.125.000 puntos en el Día 3. El torneo, que reunió a 282 jugadores en el Main Event, repartió 1.196.000 euros y volvió a batir registros de participación en el póker español.

Edu Riego hace historia: mejor WIP de nunca

Uno de los grandes nombres propios de esta Finalísima ha sido Edu Riego. El policía local de La Vall d’Uixó, luchador e instructor de MMA, ha firmado la mejor actuación de un WIP en un Main Event desde que comenzó la alianza entre Winamax y el CNP. Edu se hizo conocido para muchísima gente después de meterse voluntariamente en una jaula contra tres rivales a la vez y derrotar a los tres. Pero detrás de aquella historia hay también alguien que lleva años estudiando el póker y que siempre ha encontrado similitudes entre dos mundos aparentemente tan diferentes como las cartas y la lucha: disciplina, estudio, preparación y saber mantener la cabeza cuando las cosas se ponen feas. En Madrid se consagró como hombre del renacimiento añadiendo, además, la categoría de jugador de póker. Acabó tercero embolsándose 68425 euros

Desde que empezó a lucir la W roja en el pecho, ha recorrido festivales, entrado en premios y quedarse varias veces con la sensación de poder haber llegado un poco más lejos. En Sevilla ya consiguió plantarse en el Día 3 y en Barcelona terminó 41º, pero nunca un WIP había llegado tan lejos en un Main Event desde que comenzó la alianza entre Winamax y el CNP.

Su actuación en la jornada definitiva ha confirmado esa progresión. Riego alcanzó la mesa final con 34.425.000 puntos, el segundo mayor stack de los nueve supervivientes, y fue protagonista de varias eliminaciones importantes. Entre ellas, la de Josemaria Pérez-Accino, al que eliminó en séptima posición con una pareja de ases frente a los reyes de su rival. También había sido decisivo durante el Día 3, cuando llegó a compartir protagonismo con Diego López, 'Guanyar', en la pelea por ser el último WIP en competición.

El Team Pro CNP 2027 empieza a tomar forma

La Gran Final de Madrid también ha servido para conocer a buena parte del Team Pro del CNP Winamax para 2027. Seis jugadores tienen ya asegurada su plaza para representar al circuito la próxima temporada.

Los cinco primeros de la clasificación general han conseguido el acceso por ránking: Iwan Molina, Miguel Abeijón, Paulo Castelo, Guillem Nuez y Ramón Fernández. A ellos se suma Gilberto López, que se ganó su sitio tras proclamarse campeón del Sit and Go de Campeones.

Todavía quedan dos plazas por resolver. Una será para el campeón de Portugal, que se conocerá la próxima semana, y la otra para el vencedor de Las Mediterranean Series KO. El equipo estará formado finalmente por ocho integrantes.