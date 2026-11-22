David Torres 22 NOV 2026 - 19:45h.

La unión del CNP y Winamax goza de una salud de hierro

El CNP Winamax rompe su propio techo y conquista un récord histórico para el póker español

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MadridEl CNP Winamax ya tiene hoja de ruta para 2027. El mejor circuito nacional de póker presencial de España y Winamax, la mayor sala de póker online de Europa, han anunciado su calendario para la próxima temporada. Una nueva edición que confirma que la alianza atraviesa uno de sus mejores momentos y que el objetivo sigue siendo crecer, consolidar el proyecto y volver a hacer historia.

Después de una temporada en la que el circuito ha conquistado un récord histórico de participación en España, el reto para 2027 no puede ser otro que superarse. El listón está muy alto, pero la ambición también: volver a batir el récord nacional y demostrar que el póker presencial continúa ganando fuerza en nuestro país.

Cinco paradas y un objetivo: superar los 3.000 registros

El calendario de 2027 mantendrá las grandes plazas del circuito, aunque introduce modificaciones en la distribución de las fechas. Sevilla retrasa su celebración, que tendrá lugar del 1 al 7 de marzo. Por su parte, Barcelona adelanta un mes su parada, que se disputará del 12 al 19 de abril.

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También se adelantan un mes las citas de Murcia, del 7 al 13 de junio, mientras que se mantiene Alicante, del 6 al 12 de septiembre y Madrid, que volverá a acoger la gran final, del 11 al 22 de noviembre, y será el acontecimiento que pondrá el broche a la temporada y en el que el CNP Winamax intentará dar otro salto de dimensión.

El calendario queda así:

Sevilla: del 1 al 7 de marzo.

del 1 al 7 de marzo. Barcelona: del 12 al 19 de abril.

del 12 al 19 de abril. Murcia: del 7 al 13 de junio.

del 7 al 13 de junio. Alicante: del 6 al 12 de septiembre.

del 6 al 12 de septiembre. Madrid (Gran Final): del 11 al 22 de noviembre.

Los cambios buscan seguir ajustando el calendario de un circuito que no deja de crecer y que ha encontrado en la alianza con Winamax una fórmula de éxito. La combinación del trabajo de Laroush, la estructura del CNP y el músculo de la sala francesa ha permitido ampliar la participación, mejorar la experiencia de los jugadores y situar al póker español en el mapa europeo.

El reto de volver a batir el récord de España

La última prueba está en Madrid. Como ya contamos en el récord histórico conquistado por el CNP Winamax, la Gran Final de 2026 reunió 2.703 registros en su Main Event de 550 euros, convirtiéndose en el torneo de su categoría con mayor participación de la historia de España y en el tercero de Europa.

El récord anterior ya había caído y los 3.000 registros se han convertido en la siguiente frontera. La ambición es clara: seguir creciendo y volver a batir el récord de España. La unión entre el mayor circuito presencial nacional y la principal sala online europea respira salud. Hay proyecto, hay jugadores y, sobre todo, hay ambición para que cada temporada sea más grande que la anterior.

Entre medias se celebrará el Estoril Poker Tour, en mayo, y en septiembre llegará una nueva edición del Winamax Poker Open en Aix-les-Bains