David Torres 22 NOV 2026 - 18:10h.

Se embolsó los 75.000 euros del High Roller y pagará su promesa: un viaje a Londres a los suyos.

Miguel Ruiz gana el torneo más caro de la final del CNP Winamax

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MadridLa Gran Final del CNP Winamax 2026 ya tiene a uno de sus grandes protagonistas. Miguel Ruiz, joven jugador alicantino, conquistó el High Roller y se llevó un premio de 75.000 euros, además de una entrada para el Main Event. Un triunfo muy especial para un jugador que llevaba toda la temporada persiguiendo este título y que ahora podrá celebrarlo con su familia y su novia, Nayara, con un viaje a Londres pendiente como recompensa.

Así transcurre su charla con ElDesmarque

Buenas, ¿con quién estamos?

Con Miguel Ruiz.

¿Qué pensaste al día siguiente de lograr el trébol y los 75.000 euros?

Nada, nada, superfeliz, asimilándolo aún. En una burbuja aún un poco.

No, estaba así, me levanto y tenía el trébol al lado de la cama y digo: "Joder, sí, sí, ha pasado". Nada, increíble. Típico, pero literal: los amigos, la novia y la familia, los que estaban ahí apoyándome, todos un poco. Llevo mucho tiempo jugando y sabía que al final iba a llegar. Es lo más... confiaban todos que al final tenía que llegar.

¿Pero cuánto llevas jugando

En vivo dándole caña igual dos años, dos años y pico, tres.

¿La clave?

Al final, como trabajar mucho en la cueva, ¿no?, meterle muchas horas al estudio, muchas horas online, y es que no hay secreto, es ese, es meterle horas como a todo. Estoy estudiando también.

¿Qué estudias?

Estoy en un grado superior de Economía.

¿Ya tienes pensado qué hacer con el premio? Vas a ser economista, lo habrás pensado ya

Estoy aún también pensándolo yo también, no sé. Eh... invertirlo en la...

¿Vivienda, fondos?

No lo sé, no lo sé, me pilla aún muy reciente.

¿Tu novia qué dice? ¿Cómo se llama ella?

Nayara. Nayara se llama.

¿Nayara qué dice?

Nada, superfeliz. Está ya buscando algún viaje, para hacer.

¿Se lo habías prometido?

Fue una promesa a ella y a mi hermano, que si iba para Madrid y si me cuadraba algo así, Main o High Roller, que un viaje caía en la semana siguiente o algo así, 100 %.

¿A dónde?

Les hacía mucha ilusión ahora en Navidad Londres. Así ahora prontito.

A ver si vais a algún sitio para jugar, estilo Las Vegas o tal.

No, no, no, ya ahí es solo para disfrutar el viaje.

¿El secreto de tu éxito cuál ha sido?

Nada, eso, que no hay secretos, que cualquiera que se lo proponga lo puede lograr, que es meterle horas como a todo y que se puede lograr.

¿Cómo te defines como jugador?

Me defino...igual un poco agresivo seguro y sin miedo.

La final te duró bien poco. Apenas fueron cinco manos. ¿Cómo lo viviste?

Sí, iba tres a uno de ventaja y fueron cinco manos. En el three-handed yo ya tenía medio claro, digo, si me llego al heads-up con medio ventaja yo creo que se podía hacer y fui a por ello.

¿Y tu madre qué te ha dicho? ¿Cómo se llama ella de nombre?

Ana, Ana se llama.

¿Qué te ha dicho Ana?

Flipando también. Es la primera que me llamó. Estaba viendo el streaming y en cuanto terminó... yo no quería hacer spoiler, esperé los 20 minutillos, 15, y ya la llamé —bueno me llamó ella—, la primera con la que hablé y superfeliz, que me lo merecía y superorgullosa.

¿Se emocionó?

Sí, sí, sí, claro. Ella está desde el principio, al final le daba lo típico un poco de miedo, cómo que jugar a las cartas es una profesión, cómo tiene futuro eso, pero no, ya lo ha entendido, lo lleva entendiendo ya mucho tiempo y ya me apoya y ya a full siempre.

¿Siguiente reto?

Siguiente reto el Main. No se descansa.

Suerte y enhorabuena, y gracias.

Muchas gracias a vosotros.