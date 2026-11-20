Ángel Cotán 20 NOV 2026 - 09:40h.

Claudio Giráldez confiesa la intentona celeste

La estadística que deja en evidencia a Vinicius en el Real Madrid y que Diomande ya mejora

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El Celta de Vigo visita este sábado el Bernabéu tratando de repetir aquella victoria del pasado diciembre. Con Claudio Giráldez de nuevo a la cabeza, el conjunto celeste asume el difícil reto de cortar las alas a un Real Madrid disparado. Para ellos, los futbolistas olívicos deberán prestar especial atención a los hombres de ataque, entre ellos a Yan Diomande.

El extremo se está erigiendo como uno de los grandes protagonistas en la buena versión colectiva del conjunto blanco. Su talento en campo rival y ayuda en el propio le han convertido en pieza importante mientras Vinicius Júnior cumplía sanción. Un talento que ya vislumbraba Claudio Giráldez.

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El intento del Celta para fichar a Yan Diomande

En una entrevista concedida al Diario AS, el entrenador del Celta de Vigo reconoce que intentó su fichaje hace algunas temporadas. Eso sí, el club vigués llegó tarde y su precio ya se había disparado: "En el segundo partido en Primera, lo vi y dije: ‘madre mía, vaya cañón’. Pero ya estaba fuera de nuestro alcance. Llamamos, pero nos dijeron que lo iban a vender por mucho más de lo que podíamos pagar nosotros".

¿Jugará el sábado o lo hará Vinicius Júnior?

Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva volvieron el pasado jueves a ejercitarse con sus compañeros después de trabajar el miércoles en el interior de las instalaciones de Valdebebas, en una sesión en la que Jose Mourinho recuperó a casi todos los internacionales del Real Madrid, con la excepción de Federico Valverde, todavía de regreso tras sus compromisos con Uruguay.

El centrocampista francés, cuya renovación hasta el 30 de junio de 2032 anunció este jueves el club blanco, volvió con molestias musculares de la concentración de su selección sin llegar a disputar ninguno de los dos encuentros programados.

Bernardo, por su parte, marcó el único gol de Portugal en la derrota frente a Dinamarca (1-4) y se perdió el segundo encuentro internacional ante Gales. Los dos se entrenaron en solitario este miércoles y con su incorporación al grupo parece que estarán disponibles para el choque frente al Celta.

Entre los internacionales que se incorporaron al trabajo en Valdebebas estuvieron Vinícius Júnior, que marcó cinco goles en los dos amistosos de Brasil, Kylian Mbappé, Arda Güler, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga y Thiago Pitarch, Yan Diomande, Brahim Díaz, Endrick y Denzel Dumfries, Carlos Espí, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté.

Mourinho, por tanto, pudo contar con casi toda su plantilla al completo. Salvo los pequeños incidentes de Tchouaméni y de Bernardo Silva, el resto de los 18 convocados con sus selecciones han llegado en buen estado y están listos para enfrentarse este sábado al Celta para intentar sumar su novena victoria consecutiva en todas las competiciones.

Además de la ausencia de Valverde, los dos únicos jugadores del Real Madrid que todavía no pueden entrenarse con normalidad son Raúl Asencio y Rodrygo Goes: ambos continuaron con sus respectivos procesos de recuperación a dos días de la visita del regreso del equipo de Mourinho al Santiago Bernabéu.