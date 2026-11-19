Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 14:36h.

En el club se respira cierto optimismo

El Big Data predice 11 cambios en la clasificación final de LALIGA EA Sports

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El Deportivo de A Coruña prepara su vuelta a la competición en LALIGA EA Sports. Tras un nuevo parón de selecciones, Antonio Hidalgo ha tenido tiempo para preparar la visita a Mendizorroza en un partido donde podría asaltar los puestos europeos. Con 15 puntos, los herculinos ocupan el noveno puesto de la tabla clasificatoria y confirman las expectativas generadas durante el pasado verano.

Con Fernando Soriano a la cabeza, la dirección deportiva coruñesa realizó un sinfín de movimientos entre los que destacaron las incorporaciones de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, José María Giménez y Marc Casadó.

El Dépor transmitía sensaciones de no ser un recién ascendido al uso y su plan de futuro pasa por asentarse en la parte alta de la tabla. Para ello, el club debe realizar importantes esfuerzos económicos y deportivos a corto y medio plazo. Y en eso se trabaja.

El Deportivo mueve hilos para cerrar su primer fichaje de 2027

A la espera de conocer qué deparará el mercado de invierno, el Deportivo ya trabaja en la que sería su primera incorporación para la próxima temporada 2027/28. Así lo desliza el medio Nós Diario. En el club herculino están muy satisfechos con el rendimiento de un futbolista que no tiene garantizada su continuidad el próximo curso.

Se trata de José María Giménez. Con contrato en el Atlético de Madrid hasta junio de 2028, y aunque el propio futbolista siente que su etapa en el Metropolitano ya ha concluido, el uruguayo deberá regresar a la disciplina rojiblanca al término del presente curso.

A sus 31 años, 'Josema' sigue teniendo mucho mercado aunque el Dépor ya mueve hilos para su fichaje definitivo. Las dos ventajas coruñesas en esta operación apuntan a ser importantes en el futuro próximo. El futbolista está contento en A Coruña, siendo esta una baza capital ante el posible interés de otros clubes. Por otro lado, el Atlético de Madrid da por finalizada su etapa en el club, motivo suficiente para allanar las condiciones de un hipotético traspaso. Eso sí, el Dépor deberá superar el gran escollo: el salario del zaguero.

No obstante, según la citada fuente, en el Deportivo se respira cierto optimismo de cara a la continuidad de José María Giménez más allá del mes de junio de 2027. El devenir de la temporada será clave, pero el uruguayo ha caído de pie en Riazor.