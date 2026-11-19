Ángel Cotán 19 NOV 2026 - 12:25h.

El movimiento estaría emplazado para 2027

El Atlético de Madrid trabaja en un fichaje inusual de la mano de Diego Forlán: "No era portero"

Compartir







Real Madrid y FC Barcelona están coincidiendo recientemente en muchos objetivos de mercado. Los dos grandes del fútbol español están constantemente rastreando opciones de elevar el nivel de sus respectivas plantillas. El caso más destacado en las últimas ventanas de transferencias lo protagonizó Rodri Hernández con un volantazo de última hora.

Cuando parecía que el capitán de la Selección Española lo tenía todo prácticamente hecho con el conjunto blanco, la entidad azulgrana aprovechó las dudas finales para confirmar el sorpasso y hacerse con los servicios del codiciado mediocentro.

PUEDE INTERESARTE Raúl González pide un delantero de Primera al Oviedo y hasta tres fichajes en invierno

Ahora, Barcelona y Real Madrid vuelven a citarse en el mercado, aunque a futuro, por el fichaje de un futbolista. Eso sí, aunque puede repetirse un 'Caso Rodri Hernández', en esta ocasión los papeles de los protagonistas estarían cambiados.

PUEDE INTERESARTE El Betis y Monchi se cruzan en el mercado por una perla del Oviedo con fecha clave

Real Madrid y Barcelona cambian papeles por un nuevo 'Caso Rodri'

Según informa el medio TEAM Talk, el FC Barcelona ha realizado un intento para firmar a Luka Vuskovic. El zaguero de 19 años, con contrato en vigor hasta junio de 2031 en el Brighton, es ya internacional absoluto por Croacia y gusta en la dirección deportiva azulgrana para acompañar a Pau Cubarsí en el eje de la defensa.

El conjunto inglés, conocedor del interés catalán, no está por la labor de dejar salir al central en este mercado invernal y apunta a escuchar ofertas al término de la presente temporada por un precio importante. Y ahí es donde aparece el Real Madrid.

La citada fuente, en segundo plano, informa del interés del conjunto blanco en Luka Vuskovic. El Madrid estaría optando por una postura menos directa para tratar de arrebatar al Barcelona un futbolista con una proyección muy interesante. Para evitar otro sorpasso como el que ocurrió con Rodri, la entidad merengue podría intercambiar los papeles.

Otra lucha blanca y azulgrana... por la final del Mundial 2030

El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé González, subrayó este jueves que la capital de España es la que reúne "las mejores condiciones" para albergar la final del Mundial de fútbol de 2030 por "seguridad, capacidad hotelera y haber demostrado al mundo que puede organizar los mejores acontecimientos del mundo".

Tomé se inclinó por que la final sea en el Bernábeu después de la reforma acometida en el recinto donde juega el Real Madrid, pero si no, apuntó al estadio Metropolitano como alternativa.

El representante del Gobierno regional expuso esta posición en su intervención en una de las mesas redondas del foro Estadios Summit celebrado en el Metropolitano. "Tenemos que luchar y defender que Madrid, si no el Bernabéu, que es el que reúne mejores condiciones, el Metropolitano, albergue la final del Mundial. No hay ninguna duda que tiene que celebrarse en España, como se estableció en la candidatura ibérica", apuntó Tomé.