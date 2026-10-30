Harry Kane estuvo sobre la mesa del FC Barcelona como posible sustituto de Lewandowski: "Hablé con Deco para traerlo"
Pedro Bravo cuenta en El Chiringuito una situación de Harry Kane con el FC Barcelona
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El FC Barcelona tuvo que afrontar el pasado verano una de las decisiones más importantes de su planificación deportiva: encontrar un sustituto de garantías para Robert Lewandowski. El delantero polaco puso fin a su etapa en el Camp Nou después de cuatro temporadas, dejando un vacío importante tanto por sus goles como por su peso dentro del vestuario. Deco tenía por delante el complicado reto de encontrar un nuevo referente ofensivo para Hansi Flick. Julián Álvarez era uno de los grandes deseos de la dirección deportiva, aunque también aparecieron otros nombres sobre la mesa. Uno de ellos fue Harry Kane, una posibilidad que llegó directamente hasta el director deportivo azulgrana a través de Pedro Bravo.
El agente de futbolistas, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas y colaborador de 'El Chiringuito', desveló durante su intervención en el programa que fue él mismo quien trasladó a Deco la posibilidad de incorporar al delantero inglés. "Para el Barça, sí, sí, sí. Yo hablé con Deco viendo que Lewandowski se iba y que necesitaban un jugador y que ellos iban a necesitar un jugador. Y les hablé de la posibilidad de el que ha sido Balón de Oro, de Harry Kane. ¿Por qué Harry Kane? Porque Harry Kane ya llevaba tres años en Alemania. Y bueno, podía ser un caso similar y parecido a lo de Lewandowski. El mismo Bayern, ya está tres años allí, ha dado un rendimiento importante y demás y tal. Y oye, pues podía", explicó Bravo, recordando cómo surgió aquella propuesta.
Harry Kane, una opción que nunca salió
El representante también quiso dejar claro que la operación nunca llegó a convertirse en una negociación cerrada y que, en aquel momento, el futbolista todavía no había tomado una decisión sobre su futuro. "Cuando tú le hablas a Deco de Harry Kane se hace siempre pensando que era una opción en la que el jugador todavía no había dicho ni sí ni no", confiesa. Preguntado por si contaba con alguna información que respaldase aquella posibilidad, Bravo confirmó que no se trataba de una ocurrencia sin fundamento. Incluso cuando le preguntaron si le habían trasladado que Kane podría aceptar la propuesta azulgrana, insistió en que la iniciativa había partido de él: "A mí se me ocurrió el delantero para el Barcelona". Una alternativa de auténtico lujo que, finalmente, no terminó aterrizando en Barcelona.