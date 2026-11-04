El Real Madrid le gana la batalla al Barcelona por JJ Gabriel: fichaje cerrado

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 NOV 2026 - 10:33h.

JJ Gabriel ya trabaja en Madrid mientras se ultiman los detalles de su fichaje por el conjunto blanco

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El Real Madrid está cerca de cerrar una incorporación de futuro que también llevaba tiempo en el radar del Barcelona. JJ Gabriel, una de las grandes promesas de la cantera del Manchester United, ya se encuentra entrenando en Madrid mientras se ultiman los detalles de su posible llegada al conjunto blanco. La información, adelantada por el periodista Ben Fernandes Santos sitúa al club madridista en una posición muy favorable para hacerse con el joven atacante tras su salida del conjunto inglés.

JJ Gabriel, a un paso del Real Madrid

Según la exclusiva del periodista, el jugador está entrenando estos días en la capital española a la espera de que el Real Madrid y su entorno resuelvan los últimos flecos del acuerdo. La información apunta que el futbolista tiene muy avanzada su decisión y que su incorporación podría quedar cerrada en los próximos días. El atacante, de 16 años, pidió salir del Manchester United después de considerar que no tenía el protagonismo que esperaba en los planes del primer equipo.

En la temporada 2025-26 marcó 20 goles en 21 partidos de la Premier League Sub-18 y fue elegido mejor jugador de la competición. También recibió el premio Jimmy Murphy al mejor futbolista joven de la cantera del United. La operación todavía debe resolver algunos aspectos económicos y administrativos y el Manchester United podría recibir una compensación por la formación del jugador.

El Real Madrid le gana la partida al Barcelona por JJ Gabriel

El conjunto catalán también había seguido de cerca a JJ Gabriel, sin embargo, el club azulgrana habría decidido retirarse de la puja al comprobar que el futbolista ha dado prioridad al proyecto del Real Madrid. El PSG y el Bayern de Múnich también estuvieron pendientes de su situación, pero el conjunto blanco parece haber tomado la delantera de manera definitiva. De confirmarse el acuerdo, el Madrid incorporará a uno de los atacantes jóvenes más cotizados del fútbol inglés y volverá a imponerse al Barça en una disputa por un talento emergente.