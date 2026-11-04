David Torres Valencia, 04 NOV 2026 - 07:14h.

Sus datos duplican a Carlos Corberán

El gesto de Javier Aguirre que delata cómo sufrió en Elche y su broma a Iturralde: Se le pusieron de corbata

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Aunque Javier Aguirre es de todo menos silencioso, su revolución empieza a calar poco a poco en el Valencia CF. El técnico mexicano ha necesitado cuatro partidos para conseguir su primera victoria, pero hay un cambio que ya se aprecia en los números y que explica por dónde quiere empezar a construir su equipo: la defensa. La mejor prueba llegó este domingo en el Martínez Valero. El Valencia ganó al Elche (0-1) gracias a un tanto de Umar Sadiq y resistió hasta el final, con una intervención decisiva de Dimitrievski para evitar el empate. Una victoria que permite al equipo recortar a un punto la distancia con la salvación, que marca precisamente el conjunto ilicitano.

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Javier Aguirre calca al Javier Aguirre del pasado

Aguirre necesitó cuatro partidos para estrenarse como valencianista, una espera que encaja con sus anteriores experiencias en LaLiga cuando llegó con la temporada empezada. Antes había dirigido al Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. En tres de esos cuatro proyectos necesitó entre cuatro y seis encuentros para ganar por primera vez. Con Zaragoza y Espanyol logró la permanencia, mientras que no pudo evitar el descenso del Leganés. En Mallorca ganó en su segundo partido.

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Estadísticas históricas al margen, con Javier Aguirre, el Valencia encaja la mitad de goles por partido que con Carlos Corberán. Los datos son contundentes. Con Corberán, el conjunto valencianista recibió diez goles en cinco encuentros, una media de dos por partido, y solo consiguió dejar su portería a cero en una ocasión. Con Óscar Sánchez como técnico interino, encajó tres tantos en dos partidos. Desde la llegada de Aguirre, el balance es de cuatro goles recibidos en cuatro encuentros, con dos porterías imbatidas. El promedio ha bajado a un gol por partido.

El Valencia necesita cerrar su portería

Hay otro dato que refuerza la importancia de esta evolución defensiva. El Valencia ha puntuado en cinco partidos de Liga, con dos victorias y tres empates, y ha conseguido cuatro porterías a cero. Ocho de los nueve puntos que suma han llegado cuando no ha recibido ningún gol.

Los empates ante el Celta (0-0) y el Athletic (0-0), y las victorias frente al Alavés (0-1) y el Elche (0-1), lo demuestran. La única excepción fue el 2-2 ante el Racing, precisamente en el debut de Aguirre. El equipo ha encajado 17 goles en once jornadas. La revolución del mexicano todavía está empezando, pero ya tiene una primera señal estadística: para salir del descenso, el Valencia necesita volver a ser un equipo difícil de batir. No en vano, El 89 % de los puntos del Valencia ha llegado con su portería a cero