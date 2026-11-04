Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 06:27h.

Jesús de Miguel, el chico al que no dejaban ir a Tenerife si no aprobaba los exámenes y acabó siendo Demigol

El que fuese portero internacional también valora el uso de la rodilla en el fútbol

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El fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel en un terreno de juego. El futbolista del CD Tenerife no logró superar las graves consecuencias que le generó un duro impacto con Jesús Owono, portero del FC Andorra. El shock entre los aficionados sigue vigente y todos los pensamientos están con el humilde delantero del conjunto tinerfeño, aunque también se intenta, como se puede, analizar lo ocurrido desde lo futbolístico.

Santi Cañizares, a través del micrófono de El Partidazo de COPE, se apoya en su pasado como portero para analizar técnicamente la salida de Jesús Owono y el uso de la rodilla en el mundo del fútbol como posible sistema de protección.

Santi Cañizares valora la salida de Owono ante Jesús de Miguel

El que fuera portero internacional analizó al detalle la salida del guardameta del Andorra y encuentra un error: "El contexto es que es el último minuto de partido, el Andorra ha empatado y es una jugada de gol. Entonces, yo creo que Owono lo que tiene en su cabeza es yo tengo que disputar esa pelota que por un fallo defensivo va a dejar a 'Demi' solo y 'o balón o jugador'. Una de las dos cosas no puede pasar, si llego al balón fenomenal, sino tengo que interceptar al jugador. Para mí el problema es que usa una fuerza desmedida, y sobre todo, no tiene la destreza corporal para, en el momento que ya se ve que es ganador del duelo porque 'Demi' no lo puede disputar, recoger su cuerpo por salud propia porque el impacto le pudo provocar una voltereta y haberse hecho daño en la caída... y que ese impacto sea más leve".

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Cañizares insistió en la destreza corporal que le faltó a Jesús Owono: "Él va con todo y va con todo hasta el final. Esa destreza corporal es la clave en la mayoría de las circunstancias de esta jugada tan peligrosa en la que disputa solo uno de los dos. Cuando disputan los dos normalmente no pasa nada, pero al no disputar uno de los dos no consigues mitigar la energía del rival. Lo que echo de menos es eso, la destreza corporal y el saber controlar tu cuerpo en el último momento".

Por último, el ahora comentarista y tertuliano deportivo valoró el uso de la rodilla en los porteros: "La rodilla se utiliza sobre todo para mantener distancia con el rival. Los porteros, nadie en el fútbol, somos gente de MMA. Se utiliza básicamente para tener una distancia de protección con el rival y evitar los choques".