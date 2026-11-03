El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 11: el Valencia se salva y Europa se divide

Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 11:48h.

Hasta cuatro equipos optan a la plaza UEFA Europa League

La Real Sociedad "aumenta" su enfado por las decisiones arbitrales al Athletic: "Directiva y vestuario"

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Se aproxima el primer tercio de LALIGA EA Sports y las luchas deportivas comienzan a definirse. Con una intensa pelea por el título, las batallas por alcanzar puestos europeos y eludir el descenso se avivan. Tras once jornadas disputadas en la competición doméstica, hasta cuatro equipos optan a la plaza de Europa League, mientras que la Champions parece bien definida.

En ElDesmarque acudimos a nuestros compañeros de Driblab para analizar las predicciones finales de la Primera División realizadas por el Big Data.

El Big Data predice el final de LALIGA EA Sports tras la jornada 11

En lo que al título liguero respecta, la terna está clara. El FC Barcelona se levanta del pinchazo en El Clásico y alcanza el 75,6% de opciones de finalizar el curso como campeón. El Real Madrid con un 12,8% y el Atlético de Madrid con un 11,5% de posibilidades, son los únicos opositores al club catalán, aunque el Real Betis cuenta con un 0,1%.

En la zona alta de la tabla, la pelea por la plaza de Europa League concentra todo el interés. Tras su triunfo en el derbi vasco, el Athletic Club es el principal favorito a la quinta plaza que puede tener premio doble con un 27,2% de opciones. La Real Sociedad pierde opciones y cae hasta el 23,8%, y aunque no ha arrancando con buen pie, el Villarreal se mantiene con un 17,2%. Cierra esta pelea el sorprendente Sevilla FC de Luis García Plaza con un 8,3% de posibilidades.

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Y de media tabla hacia abajo... el Valencia CF saca la cabeza. Aunque la clasificación actual dice lo contrario, el Big Data salva al cuadro ché y solo le otorga un 20,4% de opciones de descender. Hasta siete equipo cuentan con más posibilidades de perder la categoría, aunque hay tres favoritos: Málaga CF (83,9%), Racing de Santander (43,7%) y Osasuna (29,3%).