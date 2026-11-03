Ángel Cotán 03 NOV 2026 - 07:09h.

El comunicado del CTA no calma las aguas

El CTA admite un error de Connected Ball para defender el penalti de Aramburu sobre Nico Williams

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A vueltas con el derbi vasco. El triunfo del Athletic Club sobre la Real Sociedad en un San Mamés hasta la bandera sigue dando que hablar. El pasado domingo, Edin Terzic sorprendió a todos tirando de sinceridad al ser cuestionado por la pena máxima que acabó desnivelando la balanza. Horas después, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconocía un error en el sensor interno del balón. Y eso aumenta el enfado en el club txuri urdin.

La acción entre Jon Aramburu y Nico Williams ha generado un profundo malestar en la Real Sociedad, aunque el comunicado oficial de los árbitros lo ha empeorado, tal y como avanzan en los micrófonos de El Partidazo de COPE.

La Real Sociedad aumenta su enfado por el penalti al Athletic

El periodista Marco Antonio Sande compartió la información en antena: "Bueno, la gente está enfadada, la directiva está enfadada, el vestuario está enfadado y que va en aumento. Lo que ha ocurrido ahora, que el CTA admita que no era penalti pero que exculpe al VAR y que la circunstancia sea un informe en la que, se va a contando que hay una resincronización posterior de la señal que da la razón a Aramburu y que hay una métrica desfasada de entre 20 y 40 milisegundos, hablando en plata... hay desfase, no como cuando escuchas la radio y ves la televisión, pero que hay esos 20 o 40 milisegundos que puede generar una confusión de este calibre. Y sobre todo, hay la sensación que se pierde la naturalidad del fútbol".

Por el momento, la Real Sociedad no ha reaccionado de manera oficial al comunicado del CTA en relación al sensor interno del balón. Con un partido europeo muy importante ante el Olympique de Lyon a las puertas, el equipo de Pellegrino Matarazzo trata de pasar página.