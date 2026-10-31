Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 21:01h.

El entrenador no le pone techo a este Betis y piensa en el "partido a partido"

El dato de Marc Bartra que nadie mejora en el Betis esta temporada y que argumenta su renovación

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido contra el Málaga, ante el que los verdiblancos recuperaron la senda del triunfo gracias a los goles de Bartra y Fornals. Una nueva victoria que permite al Real Betis mantener su posición de privilegio en LALIGA y soñar con jugar dos años seguidos en la máxima competición continental, algo que no ha logrado nunca antes en su historia. Los verdiblancos se llevaron el gato al agua contra un rival que dio en todo momento la cara y, a pesar de irse con un 2-0 adverso al descanso, buscó con ahínco el empate en el segundo tiempo y acortó distancias, aunque remó para morir en la orilla.

El Real Betis dominó una primera mitad en la que se adelantó con un cabezazo de Marc Batra, tras una asistencia del exmalaguista Isco Alarcón, a los 38 minutos, y logró el 2-0 por medio de Pablo Fornals, otro ex del Málaga, que incluso pidió disculpas, en el tiempo añadido del primer tiempo, aunque los visitantes no se rindieron y con el 2-1 de Adrián Niño en el 68 metió algo de miedo a los verdiblancos, pero sin éxito.

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Su balance sobre el triunfo: "Contento porque tenemos los tres puntos, que lo más importante siempre es ganar. Hicimos un buen partido, nos apretaron con el 2-1, tuvimos intensidad en la recuperación de balón, así que en términos generales estoy contento con lo que hicimos. Creo que el marcador no refleja lo que fue la diferencia entre los dos equipos".

¿Piensa el Betis en algo más? "Nosotros no nos ponemos objetivos, vamos partido tras partido para mostrar para qué estamos capacitados. No hemos tenido mucha fortuna en un par de partidos que pudimos haber puntuado, contra el Deportivo o contra el Celta, pero son cosas de fútbol. Creo que tenemos una cantidad de puntos importantes, pero hay que seguir pensando no en lo de atrás sino en lo que viene".

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Cómo está Bellerín, que pareció marcharse tocado: "Está bien. Siempre sufre alguna contractura durante los partidos, no queremos arriesgarlo, pero en términos problemas no tiene ningún problema físico".

Un mensaje para el malaguismo: "Más que un consejo, que hay que estar dentro para saber, es un equipo que juega bien, tienen quizás el salto de división no sé si tienen la cantidad de jugadores que se necesitan, no sé cómo es la inversión, pero ojalá repunte, no tiene muchos puntos pero ojalá se mantengan en Primera y sigan creciendo que tienen una entidad maravillosa".