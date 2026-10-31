El dato de Marc Bartra que nadie mejora en el Betis esta temporada y que argumenta su renovación

Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 20:32h.

El central es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos, los mismos que Abde e Isco Alarcón

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Marc Bartra es una de las principales referencias ofensivas del Real Betis Balompié. O al menos así lo respaldan las estadísticas. El logrado este sábado contra el Málaga convierte al central en el máximo goleador (4) verdiblanco de la presente temporada, igualando los números de Ez Abde e Isco Alarcón. Una particularidad que mejora todavía más su bagaje es que ha logrado cuatro tantos, pero habiendo disputado sesenta minutos menos que los dos compañeros citados. Por poner un ejemplo, ha marcado más que Cucho Hernández, Troy Parrott o Rodrigo Riquelme. Un escenario que aunque pueda terminar siendo circunstancial está siendo oro puro para los intereses de su equipo.

Y es que sin sus goles, por ejemplo, el Real Betis tendría tres puntos menos en la Champions League. El central fue el gran protagonista del equipo en el regreso a la máxima competición continental, logrando dos de los tres tantos de su equipo frente al Lille. Marcó otro contra el Levante, aunque sin efecto, y cerró este ciclo este mismo sábado frente al Málaga.

Marc Bartra se gana su renovación

Conviene recordar que el contrato de Marc Bartra expira el próximo mes de junio y su futuro sigue siendo una incertidumbre a siete meses del final de la temporada. El central cumplirá 36 años el próximo mes de enero y él mismo ha reconocido en reiteradas ocasiones que todavía se ve a un gran nivel competitivo durante varios años más, aunque su futuro queda en manos del club. El Real Betis deberá reconsiderar y valorar los escenarios posibles para una renovación, aunque por el momento no se haya producido ningún acercamiento al respecto. La entidad ha emplazado al entorno del futbolista a sentarse a finales de año y a partir de ahí calibrar el sentir de las dos partes, pero por el momento no hay nada más allá.

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Es importante señalar el matiz de que será antes de enero, ya que si los futbolistas (Bellerín también termina contrato) llegan a esa fecha sin firmar una renovación, serán libres de negociar con cualquier club para marcharse con la libertad en junio, situación que podría obstaculizar su firma. Desde el club están tranquilos y entienden que ambos futbolistas tienen la intención de seguir en el Betis algún año más por lo que creen que no habrá demasiados problemas para firmar la continuidad de dos jugadores fundamentales para Manuel Pellegrini, pero todo debe resolverse.

De hecho Marc Bartra fue cuestionado sobre ello hace un par de semanas y no disipó dudas al respecto, dejándolo en manos de la entidad: "La pregunta es más para el club que para mí. Sinceramente estoy muy centrado en el presente, en rendir y servir al equipo. Lo demás que sea lo que Dios quiera. Lo demás es para otros", argumentaba el central en la rueda de prensa previa al duelo contra el FC Porto.